Malatya'da kablo hırsızlarına suçüstü

Malatya'da inşaat halinde olan TOKİ Konutlarında bakır kabloları keserken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demircan Sokak mevkiinde inşaatı devam eden TOKİ Konutlarında 74 daireye ait bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri A.K. ve H.B.'yi ellerinde pense ile bakır kabloları keserken suçüstü yakaladı. İki şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından diğer yapılan çalışmalarda ise, Serintepe Mahallesi Selektör Küme Evleri mevkiinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.S.A.'nın yapılan GBTUYAP sorgusunda Malatya Çocuk Mahkemesinin 2021/74 numaralı 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

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