Malatya TSO’dan dev proje Başkan Sadıkoğlu: “Gençlerimiz hem meslek hem iş sahibi olacak”

Malatya TSO’nun 13 Milyon TL’lik İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi projesi, meslek sahibi olmak isteyen gençlere umut ışığı olacak. Nitelikli istihdamın önünün İŞGEM’le açılacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Gençlerimiz 36 aylık uygulamalı eğitimlerle hem meslek hem iş sahibi olacak” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı’na sunulan 13 Milyon TL’lik “Malatya OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor” projenin ihale süreci tamamlandı ve ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı.

“İşletmelerin en önemli sorunu nitelikli personel sıkıntısı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak, göreve seçildiğimiz günden bu yana günübirlik projeler değil, geleceği olan ve şehrimiz insanının bütününe fayda sağlayacak projeler üretme gayretindeyiz. Üyelerimizin yaşadığı sorunların neler olduğunu net bir şekilde biliyoruz ve bu sorunların çözümü için projeler üretiyoruz. Başta sanayi bölgemiz olmak üzere, şehrimizin genelinde bulunan işletmelerin en önemli sorunu nitelikli ve alanında uzman personel bulamamaları. Buna paralel bir diğer sorun ise şehrimizdeki işsizlik ve bir başka deyimle mesleksizlik. Hem işverenimiz hem de insanımız için önemli bir projeye adım atıyoruz. Projemizin adı; Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor” dedi.

“3 ayda meslek ve iş sahibi olacaklar"

Proje hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “Projemiz mezun olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi, eğitimi bulunmayan gençlerimize umut olacak. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. Bu gençlerimizin eğitim aldıkları sektörlerde istihdam edilmesini sağlayacağız. Bu sayede, üretime katacağımız profesyonel iş gücü ile şehrimiz sanayisini bölgemizdeki diğer sanayi bölgeleri arasında daha rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Projemizi hazırlarken Türkiye’nin bu alandaki iki önemli merkezi olan, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemeler sonrasında hazırladığımız projemizi Fırat Kalkınma Ajansı’na sunduk. 13 milyon TL değerindeki projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 9 milyon TL hibe almaya hak kazandı. Maliyetin kalan kısmını da Malatya TSO olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.

“7 Ayda tamamlanacak”

Projenin inşaat çalışmasının 7 ayda tamamlanacağını ve hemen faaliyete geçeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “2.OSB’de 9 bin 161 metrekare alana inşa edeceğimiz projemizde 325, 487 ve 660 gibi farklı metrekarelerde toplam 14 işlik bulunacak. Bunun yanı sıra 62 ve 246 gibi farklı metrekarelerde toplam 7 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi derslikleri olacak. Projemizde bir de model fabrika yer alıyor. 671 metrekare alana kurulacak olan model fabrika, işletmelerin verimliliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak ve özellikle sanayimizin ‘Endüstri 4.0’a dönüşümüne öncülük edecek. Projemizin yapım işi için geçtiğimiz hafta ihale gerçekleştirdik. İhaleyi kazanan firma ile sözleşmemizi imzalayarak yer teslimini gerçekleştirdik. Firma hemen çalışmalara başlayacak. Projemizin tamamlanması için hedeflediğimiz süre 210 gün yani 7 ay” dedi.

“Sanayimize ve ilimize hayırlı olsun ”

Projenin üç ana kolda faaliyet yürüteceğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; “Birincisi eğitim alanlarında vereceğimiz eğitimlerle insanlarımızın iş sahibi olmasını, işverenimizin ise nitelikli personele ulaşmasını sağlayacağız. İkincisi işlikleri yeni kurulan ve ARGE çalışmalarına ağırlık verecek olan küçük firmalara tahsis ederek bu işliklerde büyümelerinin ve daha sonra kendi fabrikalarını kurmalarının önünü açacağız. Üçüncüsü de model fabrika ile ülkemizin uzun süredir önemli kalkınma gündemlerinden biri olan üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin ilimizde hızlandırılmasını sağlayacağız. Projemizin bu seviyeye gelmesinde katkı sunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve FKA ekibi ile odamızın yönetim kuruluna, meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Projemiz sanayimize ve ilimize hayırlı olsun.”

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