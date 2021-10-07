Kaçak göçmenlere geçit yok

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Malatya’da, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince, MalatyaElazığ D300 karayolu Kapıkaya Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapmış olan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 kaçak göçmen, 6458 sayılı kanun gereğince haklarında idari para cezası uygulanarak, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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