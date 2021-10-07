Kayıp inekler drone ile bulundu

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Malatya’da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Özer isimli çiftçi, yayılmaları için araziye bıraktığı 5 adet büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ilçe jandarma görevlileri arama çalışması başlattı. Drone kaldırarak havadan araziyi tarayan jandarma görevlileri yaklaşık 7 saattir kayıp olan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Hayvanların kayboldukları araziden kilometrelerce uzakta bulunduğu öğrenildi

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