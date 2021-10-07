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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi'nin değişik fakülte ve birimlerine toplam 29 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’nin değişik fakülte ve birimlerine toplam 29 öğretim üyesi alınacak.
İnönü Üniversitesi’nin tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.
İnönü Üniversitesi’nin değişik fakülte ve birimlerine alınacak olan toplam 29 öğretim üyeleriyle ilgili başvurunun 21 Ekim’e kadar yapılabileceği belirtilirken, sözü edilen öğretim üyeleri alımıyla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi’nin web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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