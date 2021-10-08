Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru yoğun

Malatya İnönü Üniversitesi İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenecek olan 13. Uluslararası Kısa Film Festivali hazırlıkları devam ediyor.
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivalinde sona yaklaşıldı. İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencisi ve Sinema Topluluğu Başkanı Anıl Aris, 2628 Ekim tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenecek olan festivalin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan 13’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında da atölyeler, çekilişler, konserler, açık hava gösterimleri gibi etkinliklerin yapılması planlanıyor.
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