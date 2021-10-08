Beyaz eşya hırsızı polisten kaçamadı

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Malatya’da bir iş yerinin deposunda bulunan beyaz eşyaları çalan şahıs, polis ekiplerini yürüttüğü çalışma ile yakalanarak gözaltına alındıç

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bir depodan beyaz eşyalar ile ev eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin eşkali ve kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre set, yatak ve halı ise bulunarak sahibine teslim edildi.

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