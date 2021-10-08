Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi başladı

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada 6 puan alarak kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yolların ayrılmasının ardından göreve Rumen teknik adam Marius Sumudica getirildi.

Süper Lig’de 5. sezonunu geçiren ve son 3 yıldır küme düşmemeye oynayan Yeni Malatyaspor’da, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Bu süreçte birçok teknik adamla masaya oturan sarısiyahlı yönetim, son olarak Rumen teknik adam Sumudica ile görüştü. Görüşmede anlaşma sağlanınca Başkan Adil Gevrek ile Sumudica arasında İstanbul’da gerçekleşen törende imzalar atıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında da, “Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son olarak ülkesinde CFR Cluj'u çalıştıran Sumudica, Süper Lig’de de daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev aldı.

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