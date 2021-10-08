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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SOGÜAD'dan SGK görevde yükselme sınavı için eşsiz kaynak

İHA

SOGÜAD'dan SGK görevde yükselme sınavı için eşsiz kaynak

Kısa adı SOGÜAD olan Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği, SGK tarafından gerçekleştirilecek olan görevde yükselme sınavı öncesi yayına geçirdikleri site ile sınava gireceklere kaynak imkanı sunuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından açıklanan duyuru ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sınav yapılacağı açıklandı. Açıklamada Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Uzman kadroları için görevde yükselme sınavı yapılacağı dile getirildi. 1122 Ekim tarihleri arasında başvurusu yapılacak olan sınavın Pandemi süreci de göz önüne alınarak 2022 Ocak ayında Ankara’da yapılması planlanıyor. Sınava girmek isteyen kurum personellerine destek olan Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği ise hayata geçirdiği ‘sgksınav.com’ adlı site ile eşsiz bir kaynak sunuyor.

Derneğin Genel Başkanı Burak Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının istifadesine sundukları site ile sınav hazırlıklarının eksiksiz yapılmasını sağladıklarını belirtti. Dinçer, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve yayına aldıkları ‘sgksınav.com’ sitesinin görevde yükselme sınavına çalışacak tüm gruplar için eşsiz bir kaynak olarak hazırlandığını söyledi. Dinçer, büyük bir özveri örneği ortaya koyarak tamamlanma aşamasına gelen sitede kanun metinleri, kısa kısa notlar, testler, egzersizler ve ilk defa bilgiyi yüzde 100 ön plana alacak olan kutucuk oyunu kategorilerinde onlarca test ve binlerce soru bulduğunu söyledi.

Derneğin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Genel Başkan Dinçer, 2017 yılında kurdukları dernek ile sadece bir guruba değil tüm çalışanlara hitap etmeyi hedeflediklerini söyledi. Son yıllarda kurumda çalışanlar arasında yapılan anketlerde personelin ücret noktasında genel anlamda bir memnuniyetsizliğinin olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Dinçer, “Bu eksikliğin doğal sonucu olarak Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan birkaç kişinin sosyal medya aracılığıyla daha iyi özlük ve sosyal haklara nasıl ulaşırız, bu konuda biz ne yapabiliriz diyerek ortak bir platform üzerinden Sosyal Medya’yı kullanarak gündem oluşturması ve sonrasında Sivil Toplum Kuruluşuna uzanan, Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği 2017 Aralık ayında kuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumunda oluşan diğer derneklerden farklı olarak sadece bir gruba değil tüm çalışanlara hitap etmesi nedeniyle talepleri de çeşitlilik oluşturmaktadır. Dernek tarafından hazırlanan ve ilgili makamlara sunulan istek ve çözüm önerilerinin olduğu dosyalar zaman zaman siyasi Parti Temsilcileri ve Sendika Temsilcilerine sunularak olumlu dönüş olması adına özlük hakları ve özlük haklarıyla birlikte mali hakların değiştirilmesi adına çalışmalar yapmaktadır” dedi.
Dernek olarak talepleri hakkında da bilgiler veren Dinçer, “Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan Personelden karşılanması. Daha önce Kurum Personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi. Tüm unvanların başına Sosyal Güvenlik Unvanının getirilmesi. Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan tüm Hizmet Sınıflarının ek ödeme ve ek göstergelerinin artırılması. Zaman zaman çıkan yapılandırmalarda mesai mefhumu gözetmeyen Kurum Personeli için uygulanan yüzde 1020 çalışana fazla mesai verilmesi uygulamasının kaldırılarak tüm personele fazla mesai verilmesi” diye konuştu.

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