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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt bilim şenliğinde buluştu

İHA

Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt bilim şenliğinde buluştu

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4007 projeleri kapsamında geleceğin bilim adamlarının yetişmesine yönelik desteklerine bir yenisini daha ekleyerek 'Yeşilyurt Bilim Şenliği' düzenledi.
Malatya Yeşilyurt’un bilimsel ve teknoloji alanında da iyi bir noktaya ulaşması için ciddi yatırımlar ve projeler uygulayan Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4007 projeleri kapsamında geleceğin bilim adamlarının yetişmesine yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. Vali Galip Demirel Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Yeşilyurt Bilim Şenliği açılış törenine Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Naci Şavata, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Bilim Şenliğinin ülke çapındaki 53 proje arasında yerini almayı başardığını ifade ederek, “TÜBİTAK 4007 destek projeleri kapsamında ülkemiz genelinde kabul edilen 53 Bilim Şenliği arasında yerini almayı başaran Yeşilyurt Bilim Şenliğimiz ile birlikte bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasına ciddi bir destek sunuyoruz. Dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiği bu çağda ilerlemenin en etkili yolunun bilim ve teknoloji olduğunu görmekteyiz. Bu şenlikle bilimin ve teknolojinin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim ve teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimin atölyelerimiz yoluyla aktarılmasını hedeflemekteyiz. Şenliğimizin paydaşları olan TÜBİTAK’A, Malatya Büyükşehir Belediyesine, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesine, Yeşilyurt Belediyesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin bilim ve teknolojiye her zaman ciddi destekler sunduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Naci Şavata, "Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4007 projeleri kapsamında kabul edilen 46 farklı atölyenin bulunduğu böyle bir şenliğe destek vermek Yeşilyurt Belediyesi olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu gibi şenlikler öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak 25 merkezimizde gençlerin ve çocukların akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak için çalışmalar yürütmekteyiz. TEKNOFEST alanında çalışmalar yapan öğrencilerimize desteklerimizle ve Kiltepe’de bulunan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde oluşturduğumuz bilim ve teknoloji atölyeleri, dron atölyesi, robotik kodlama atölyesi ile bilime ve teknolojiye meraklı olan çocuklarımıza çalışma alanları oluşturmaktayız. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni eder, emeği geçen tüm herkesi bu güzel şenliği çocuklarımızla buluşturduğu için kutlarım” ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknolojinin uygarlık için büyük önem taşıdığını söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu da, “İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız, ‘ilim Çin’de de olsa gidin onu bulun alın’ diyecek kadar bu iş önemsenmektedir. 20. yüzyılın başlarından itibaren makinaların dönüşmesiyle birlikte çok farklı bir boyuta ulaşan teknoloji, 20. yüzyılın ortalarında ise insanların çevresini de dönüştürebileceği bir boyuta kadar gelişmeye devam etti. Yıllarca bilim ile birlikte doğrudan bir ilişki içerisinde olan teknoloji, uygarlık için büyük önem taşımaktadır. Teknoloji öyle bir boyuta geldi ki, artık toplumlar hızına ulaşamıyor. Teknolojiye paralel toplumsal yapımızda da değişimler söz konusu olmaya başladı. Teknolojiyi olumlu yönde kullanmak bizlerin elindedir. İnsanların oluşturduğu uygarlık yine insanlık eliyle maalesef yok edilme riskiyle de karşı karşıyadır. Bizler teknolojiyi son yıllarda ülkemizin kat ettiği mesafelere uygun olarak gerek güvenliğimizde gerekse de ekonomik gelişmelerde daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen çabayı sarf etmeliyiz. Bu işin merkezi buralardır, bilimle başlayan ve bilimle birlikte devam eden gelişmeler toplumumuzun daha ileri bir noktaya gitmesi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından genç müzisyenler tarafından gerçekleşen müzik dinletisinden sonra Yeşilyurt Bilim Şenliğinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış programına katılanlara Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Kahve Standı'nda kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikram edilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ise ‘Haydi Malatya Aşı ol’ kampanyası kapsamında aşı standı kurup Covid19 bilgilendirmelerinde bulundu.

Türk Kızılayı’nın kan bağış noktasının da yer aldığı Yeşilyurt Bilim Şenliği kapsamında oluşturulan 46 farklı bilimsel çadırda, geleceğin bilim adamları olan minikler tarafından hazırlanan deneyler, buluşlar ve icatlar katılımcılar tarafından yakından incelendi. Minik öğrencilerin her biri zeka ve yetenek ürünü olan birbirinden farklı deneyleri ve icatları büyük ilgi uyandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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