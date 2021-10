Battalgazi’deki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı

Battalgazi Belediyesi, yerli tohumu yaşatmak, geleceğe aktarmak ve gelecek nesilleri de sağlıklı gıdaya ulaştırmak için Karakaş Çiftliği ve Karatepe Mahallesi'ndeki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıttı.

Yerli tohumu yaşatmak, geleceğe aktarmak ve gelecek nesilleri de sağlıklı gıdaya ulaştırmak için büyük özveri örneği ortaya koyan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte hayata geçirdiği, “Battalgazi’de yarınlar için verimli tohumların toprakla buluşması” projesi kapsamında, Karakaş Çiftliği ve Karatepe mahallesindeki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tarımsal üretim ve sağlıklı gıda konusunda Battalgazi’de birçok projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Karakaş çiftliği ve Karatepe Mahallesi’ndeki 46 üreticiye toplam 23 bin ton civarında sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı. Tohumları teslim edilen çiftçiler, aldıkları tohumları çoğaltarak geleceğe de taşımış olacak. Her daim çiftçilerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geleceğe bırakabileceğimiz en değerli mirasın sağlıklı gıda olduğunu vurguladı.



Sertifikalı tohumlarını alan üreticiler, hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, “Tohumlarımızı aldık ve ekimlerimizi yapacağız. Aldığımız tohumların en önemli özelliği kuraklığa dayanıklı olması. Verimin yüksek olması bizlere kazanç sağlayacak. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.



“Battalgazi belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, “Kaliteli yemlik arpa üretimini arttırmak, birim alandan daha fazla verim elde edebilmek, örnek olmak, örneği tanıtmak, tarımsal alanları genişletmek, üretimi arttırmak amacıyla arpa tohumu dağıtımı programını gerçekleştiriyoruz. 46 çiftçimiz tarafından bu tohumların ekimleri yapılacak. Tohum desteği sağladığımız proje için çiftçilerimizden ekim, bakım ve hasat yapmalarını istiyoruz. Projedeki paydaşımız olan Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“22 bin 750 kilo tohum dağıtıyoruz”

Deneme ekimlerinin ardından dağıtılan arpa tohumlarından çok güzel sonuçlar elde ettiklerinin altını çizen Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, “2018 yılından bu yana ilçemizde arpa denemeleri yapıyoruz. Bakanlığımız tarafından geliştirilen sertifikalı tohumları ilçemizin özellikle susuz noktalarında denedik. 3 yılın sonunda ekilen tohumların diğer tohumlardan daha verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğuna şahitlik ettik. Bu yılda Battalgazi Belediyemizin desteğiyle 2 bin dekar alanda çiftçilerimize yüzde 75 hibe desteği ile tohum dağıtımı yapıyoruz. Çiftçimizin kaliteli ve sertifikalı tohum temini sağlaması birinci önceliğimizdir. Proje kapsamında Battalgazi’de Karakaş çiftliği ve Karatepe mahallemizi belirledik. Şuanda 22 bin 750 kilo tohum dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu arttıracak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Üreticilerimizin her daim yanındayız”

Sağlıklı gıdayı yaşatmak adına üreticilere önemli tavsiyelerde de bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çiftçilerimize yardımcı olmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Birim alandan daha fazla verim alabilmek için Türkiye genelinde çalışmalar yapılmıştı. Bölgemizde 1’e 10 verimler alınan ürünler özellikle Trakya bölgesinde 1’e 40 civarında verim alınıyordu. İlçe müdürümüz ile ortak bir çalışma yaptık ve geçen yıl bölgemizde deneme ekimleri yapıldı. Bu ekimlerde ciddi sonuçlar elde ettik. Bugün dağıtımını gerçekleştireceğimiz arpanın diğer arpa tohumlarından farkı ise kuraklığa dayanıklı olmasıdır. Özellikle bizim bölgemizde son yıllarda yağışın az olması nedeniyle sulama noktasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ürünün kuraklığa dayanıklı olması bizim bölgemiz için artı bir avantaj. Çiftçilerimiz tohumlarını eksinler ve çoğaltsınlar. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli miras sağlıklı gıdadır. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle kuracağımız makine parkuru ile çiftçilerimize makine ekipman konusunda büyük destekler sağlayacağız. Bizler üreticimizin her daim yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.