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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"

İHA

Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kentteki esnafları ziyaret ederek, “Pandemiden olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aytunç Narin ile birlikte Tevfik Temelli Caddesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Bir çay ocağında bulunan gençlerin daveti üzerine yanlarına giden Milletvekili Tüfenkci, daha sonra cadde üzerindeki esnafları tek tek ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Fırsat buldukça esnaflarla bir araya geldiklerini ifade eden Tüfenkci, “Bugün burada esnaflarımızla bir araya geldik. Buradaki esnaflarımızı tek tek ziyaret ederek onları dinledik. Biz sürekli sahadayız, ilçe ziyaretlerimiz ve kırsal ziyaretlerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi de sürekli yapıyoruz. Esnafımızın isteği ve talebi varsa bunları dinliyoruz. Vatandaşlarımızın içerisinde olmak, onları dinlemek bizim temel görevimiz. Tabi dünya zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz de bu süreçte bazı zorluklar yaşıyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.

"Esnafımızın yanındayız"
Tüfenkci, pandemiden olumsuz etkilenen esnafın durumunu iyileştirmek için gayret sarf ettiklerini de belirterek, “Esnafın korunması ve ticari faaliyetlerin sıkıntıya uğramaması için hükümetimiz salgın döneminde önemli adımlar attı. Yaklaşık 10 bin esnafa tam kapanmadaki zararların telafisi için 3 ve 5 bin lira olmak üzere yaklaşık 33 milyon TL hibe desteği verildi. 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası da esnafımızın yanında olduk. Esnafın hazine destekli olan kredilerinin faizleri ertelendi. Malatya’da 2 bin 300 kişiye 167 milyon TL hazineden destek kredisi verildi. Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine destekli kredi miktarı 253 milyon 114 bin TL’yi buldu. Fakat buna rağmen sıkıntı yok mu, var elbette. İnşallah bunu da aşacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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