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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı

İHA

Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid19 pandemi önlemleri konusundaki bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi ve günlük hayatımızı daha rahat sürdürebilmemiz için aşı, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz" dedi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid19 pandemi önlemleri konusundaki bir toplantıda açıklamalarda bulundu. Kale ilçesi İzollu Kongre ve Nikah Saray’ında düzenlenen toplantıda pandemide son durum ile ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi. Çözüm geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İlçe Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Vali Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, Covid19 pandemi önlemleri konusuna değinerek, “Bildiğiniz gibi uzun bir süredir salgın hastalık yaşıyoruz. Bu salgın hastalıkta da özellikle birçok büyüğümüzü ve yakınlarımızı kaybettik. Bu salgınla mücadelemiz halen devam ediyor. Çünkü salgının ne zaman biteceğini maalesef kestiremiyoruz. Onun için bu salgınla mücadelede edindiğimiz alışkanlıkları salgın bitene kadar sürdürmekte son derece zaruret var. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız çok önemli. Salgınla mücadelede en önemli husus aşılama. Aşılama oranımızı ne kadar çok yükseltirsek hastalıktan etkilenmeyi o kadar çok azaltabiliriz. Onun için mahallenizde yaşayan vatandaşlarımıza aşının önemini anlatın. Çocuklarımız yüz yüze eğitim görmeye başladı. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi ve günlük hayatımızı daha rahat sürdürebilmemiz için aşı, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz. Bütün sıkıntılar, insanların bunu önemsememesinden kaynaklanıyor. Sizden ricamız mahallelerinizde salgınla mücadelede Kaymakamlığımıza, Belediyemize yardımcı olmanız ve vatandaşlarımızın bu kurallara mümkün olduğunca uymasını sağlamanız” ifadelerini kullandı.

“757 konut teslim edilecek”
2020 yılı Ocak ayında Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya’nın Kale ilçesindeki depremzedeler için yapılan konutlarla ilgili de açıklama yapan Vali Baruş, “Kale ilçemiz de depremden son derece olumsuz etkilendi. Deprem sonrası gerekli hasar tespitleri yapılarak ağır hasarlı konutların yerine yeni konutlar yapılmaya başlandı. AFAD’ın vermiş olduğu bilgilere göre Kale ilçemizde 752 ağır hasarlı konut hak sahibi başvurusu tespit edildi. Şu anda Kale İlçemize yapılan 757 konut var. Bunların 439’u çok katlı konutlar. Kırsalda da 318 yapılıyor. Bir kısmı teslim edildi, bir kısmı teslim edilecek. Dolayısıyla 757 konut depremde konutu ağır hasar gören vatandaşlarımıza teslim edilecek” şeklinde konuştu.

“Çiftçimiz meyve ürünlerini çeşitlendirmesi lazım”
Kale ilçesindeki tarım ve verim konusuna da dikkat çeken Baruş, “Bu yıl Kale ilçemizde kayısı üretimi hava şartları nedeniyle olumsuz etkilendi, istediğimiz verimi alamadık. Ancak kayısı fiyatlarının yükselmesi sayesinde kayısı üreticimiz elindeki ürünün değerini bulmasının mutluluğunu yaşadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da kayısımız hak ettiği değeri bulur. Bu yöre için tarım çok önemli, tarımdan elde edilen gelir çok önemli. Çiftçimizin barajdan kaynaklanan ılıman iklim avantajını iyi değerlendirerek meyve ürünlerini çeşitlendirmesi lazım. Tarım Müdürlüğümüzün de çiftçiye destek noktasında elinden gelen desteği vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Toplantıda, kurum müdürlerinin sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından muhtarlar da sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken, ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Depremzedeler için yapılan konutlarda inceleme
Muhtarlarla düzenlenen toplantı sonrası Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi’nde yapımı devam eden ve yakın tarihte hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, yetkililerden bilgi aldı.

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