Battalgazi’deki parklarda revize çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki parklarda revize çalışmaları sürüyor

İHA

Battalgazi’deki parklarda revize çalışmaları sürüyor

Malatya Battalgazi’deki parklarda yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Battalgazi Belediyesi, vatandaşların keyifli ve huzurlu vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanlarından olan Çatyol ve İskender Mahallesi’ndeki 2 adet parkta revize çalışması başlattı.
Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların aileleriyle sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için bir taraftan ilçeye yeni parklar kazandırırken diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2021 yılı başından bu yana birçok parkta yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, son olarak ise Çatyol ve İskender Mahallesinde bulunan 2 adet parkta, toplam 700 bin liralık maliyetli düzenleme ve yenileme çalışmalarının startını verdi. Çatyol ve İskender mahallesindeki parklarda başlatılan çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, kilit taşı, otomatik sulama sistemi, aydınlatma, oyun aletleri, oturma grupları ve eskiyen kauçuk zeminlerde yenileme işlemi gerçekleştiren ekipler, parkların çevresinde de çim serimi gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu özverili ve hummalı çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da büyük takdir topluyor.

“Vatandaşlarımız yenilenmiş parklarını gönül rahatlığıyla kullanabilirler”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam’ demeden devam edeceğiz” diyerek, “Parklar çocukların ve ailelerin vakit geçirmek için tercih ettikleri en önemli sosyal alanlardır. Oyun oynamak her yaştaki çocuk için önemli bir ihtiyaçtır. Oyun parkları, çocukların fazla enerjilerinin kabul edilebilir bir biçimde harcaması bakımından olumlu benlik gelişimi, bilişsel, çocuğun öz güven ve başarısı, psikolojik, yeteneklerin keşfedilmesi, gücünü kontrol edebilmesi ve bedensel gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Oyun alanlarında bir araya gelen çocuklar, kendi aralarında kurdukları iletişimler ile toplum içerisinde sosyal bir birey olmanın ilk adımlarını atmaktadırlar. Söz verdiğimiz gibi ilçemizde çocuk oyun parkı kurulmayan ve yenilenmeyen mahallemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız yenilenmiş parklarını gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam’ demeden devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı
YEREL HABERLER Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 ...
İnönü Üniversitesi’nde HEGEM arasında protokol
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde HEGEM arasında protokol
Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig" "Galatasaraylı Marcao karşısında çok zorlandım" “Ibrahimovic ve Adebayor örnek aldığım isimler”
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ...
Kernek Meydanı çalışmalarında sona doğru Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Çalışmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kadar tamamlamayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Kernek Meydanı çalışmalarında sona doğru Malatya ...
Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı
Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"
Zararlı organizmalar tarıma büyük darbe vuruyor Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz: "Yılda 6 ile 10 milyar lira tarımda zararlı organizmalar mücadele için harcanıyor"
YEREL HABERLER Zararlı organizmalar tarıma büyük darbe ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü'ne övgüler
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil ...
Battalgazi’deki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki üreticilere sertifikalı arpa tohumu ...
Öğrencilerin kitap talebi karşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin kitap talebi karşılandı
Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt bilim şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt bilim şenliğinde ...
SOGÜAD'dan SGK görevde yükselme sınavı için eşsiz kaynak
YEREL HABERLER SOGÜAD'dan SGK görevde yükselme sınavı için eşsiz ...
Malatya'da tarihi gümüş ve bronz sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi gümüş ve bronz sikkeler ele ...
Arguvan’da depremde hasar gören ev ve ahırların yıkımına başlanacak
YEREL HABERLER Arguvan’da depremde hasar gören ev ve ahırların ...
Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile anlaştı
Başkan Sadıkoğlu’ndan istişareye önem
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan istişareye önem
Ev hanımı Işık, 2 kitap yazdı Gelirini şehit ailelerine ve kız çocuklarının eğitimine bağışladı
YEREL HABERLER Ev hanımı Işık, 2 kitap yazdı Gelirini şehit ...
Yangında evi küle dönen aileye Kızılay şefkati
YEREL HABERLER Yangında evi küle dönen aileye Kızılay şefkati
Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor
YEREL HABERLER Aşıya inanmıyordu şimdi pişmanlığını yaşıyor
Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica dönemi başladı
Beyaz eşya hırsızı polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Beyaz eşya hırsızı polisten kaçamadı
Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru yoğun
YEREL HABERLER Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvuru yoğun
Malatya Barosu hazırlık maçında galip
YEREL HABERLER Malatya Barosu hazırlık maçında galip
Malatya’da Güngör Caddesi 9’dan 14 metreye çıkarıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Güngör Caddesi 9’dan 14 metreye çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.