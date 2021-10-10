Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde, ikinci ürün olarak silajlık mısır eken üretici, yaşanan kuraklığa rağmen hasattan yüksek verim elde etmenin sevincini yaşıyor.

Silajlık mısır ekmesini değerlendiren Çiftçi Hasan Boztepe, bu yıl su kuraklığından dolayı mısır ekimlerini azalttıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 75 hibeli tohum desteği verince bu destekten faydalandıklarını belirtti. Boztepe, “İkinci ürün olarak ektiğimiz bu tohumdan çok memnunuz. Kuraklık olduğu halde dönüme 56 ton bir verim aldık. Bu desteklerinden ötürü Tarım İl Müdürümüze ve Tarım İlçe Müdürümüze çok teşekkür ederim" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 2021 yılı için 44 üretici ile bin 325 dekar alanda Haziran ayının 2. haftasında ekim yapılarak başlanan silajlık mısır projesi kapsamında 3 bin 975 kilogram silajlık mısır tohumu alınmış ve alınan tohumluk maliyetinin yüzde 75 bedeli bakanlık bütçesinden, yüzde 25'i ise çiftçi katkısı ile sağlanmıştı.

Yazıhan ovasında özellikle düşük rakımlı alanlarda su ile ilgili problem olmayan alanlarda ikinci ürün olarak yem açığını karşılamak için silajlık mısır projesi uygulandı.

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