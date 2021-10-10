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Türkiye Muammer Gökmen Vücut GeliştirmeFitness Şampiyonasında üçüncü olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman'a hediye verildi.

İstanbul'da 29 Eylül3 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Muammer Gökmen Vücut GeliştirmeFitness Şampiyonasında üçüncü olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman'ı makamında misafir eden Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, sporcuyu ve antrenörünü kutladı.

Bronz madalya alan sporcuya hediye veren Kayhan, başarılarının devamını diledi. Kayhan, “Tebrikler Çağrı başarılar sürekli seninle olsun” dedi.

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