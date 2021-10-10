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Amatör spor kulüplerine eşofman desteği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Amatör sporumuzu yatırımlar ve projelerle destekliyoruz''

İHA

Amatör spor kulüplerine eşofman desteği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Amatör sporumuzu yatırımlar ve projelerle destekliyoruz''

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Amatör Spor Haftası nedeniyle ‘2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerine eşofman desteğinde bulundu. Başkan Çınar, amatör sporu fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle sahiplenip, desteklediklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleşen programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerinin temsilcileri katıldı. Malatya’da amatör spor branşlarının gelişmesi, takımların desteklenmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında her türlü desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un gelecekte spor kenti hüviyetine ulaşması için bugünden kalıcı adımlar attıklarını söyledi.
Yeşilyurt’un sportif kimliğini amatör sporlara verdikleri desteklerle güçlendirmeye ve ön plana çıkarmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgemizde sporu ve sporcuyu en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve dinamik bir hayatın temelinde spor vardır. Yeşilyurt’u her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde markalaştırmak ve spor kenti yapmak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2019 yılındaki seçimlerin hemen ardından kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle birlikte sporun toplumda yaygınlaşması, lisanslı sporcu sayımızın artması noktasında önemli hizmetler sunduk. Gençlerimizi daha fazla sporla buluşturmak adına yıl boyu devam eden spor kurslarımız ve etkinliklerimiz sayesinde şu anda 16 farklı branşta faaliyetler yürütüyoruz. 3 bini lisanslı olmak üzere toplam 16 bine yakın sporcumuz bu branşlardaki eğitimlere katılarak yeteneklerini geliştirme fırsatına ulaşıyorlar. Lisanslı oyuncu sayısının artması içinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Genç, dinamik, işini severek ve heyecanlı yapan bir ekiple yönettiğimiz ilçemizde gençlerimizin her türlü taleplerini doğru ve planlı yatırımlarla yerine getirmekteyiz” diye konuştu.
Başkan Çınar, Yeşilyurt’u spor kenti yapma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“ Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde önemi daha fazla anlaşılan sağlıklı ve dinamik bir hayat içinde 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan edip hemen hemen har hafta farklı bir bölgede düzenlediğimiz sportif etkinliklerimizle her yaştan vatandaşımızın daha fazla sporla iç içe olmasını sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla işbirliği halinde yürüttüğümüz spor tesisleri projemiz kapsamında toplam tutarı 25 milyon TL olan dev spor yatırımlarımızı gençlerimizle buluşturup, farklı branşlardaki sportif aktivitelerimizi modern sahalara taşıyoruz. Tesislerimizin yapımı bittiği anda hemen hizmete sunarak gençlerimizin modern ve güzel şartlarda spor yapmalarını sağlıyoruz. Spor tesislerimiz, çevre düzenlemeleri, aydınlatmaları ve sosyal donatılarıyla kurulduğu mahallelerin sosyal yaşam seviyesinin artmasına da vesile oluyor. Melekbaba’da, Kiltepe’de,Yeşiltepe’de, Yakınca’da,Çilesiz’de,Tecde’de,Bostanbaşı’nda, Aşağıbağlar’da, Porga’da, Tohma’da, Suluköy’de, Gündüzbey’de, Mollakasım’da ki spor tesislerimizle Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını yeni nesil, modern sahalarla donatıyoruz. Amacımız, gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal hayatlarını zenginleştirmek, onları geleceğe hazırlamaktır. Kamu ve kurumlarımızın yanı sıra kentimizdeki spor taban birliklerinin değerli yöneticileri ve spor adamlarımızla sürekli istişare halinde olup Yeşilyurt’umuzun sportif kimliğini de ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Hep birlikte güzel ve başarılı hizmetlerin altına imza atarken bu güç birliğimiz daha nice güzel hizmetlerin gerçeğe dönüşmesini de sağlayacaktır. Fiziksel yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize her gün bir yenisini eklerken diğer taraftan amatör branşlarımızın gelişmesi, amatör takımlarımızın desteklenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından da elimizden gelen desteği bu şekilde vermeye çalışıyoruz. Hem sağlıklı nesillerin, hem de geleceğin yıldız sporcularının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla spora özellikle amatör branşlara destek olmaya ara vermeden devam edeceğiz. ”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya amatörüne verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, plaket takdim etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına katılan Amatör Spor Kulüplerinin yetkililerine eşofman takımlarını hediye etti.

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