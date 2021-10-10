Tüfenkci: "Hedefimiz ekonomiyi güçlendirmektir"

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı konuşmada, ekonomik göstergeleri düzeltmek istediklerini söyleyerek "Hedefimiz ekonomiyi güçlendirmektir" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci Eğitim BirSen Malatya Şubesini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Memur Sen'in "Gençlerle Buluşma" isimli programında gençlerle bir araya gelen Tüfenkci, önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Tüfenkci, "Türkiye önemli süreçlerden geçiyor. Dünya salgınla mücadele ederken, baktığımız zaman küresel ölçekte dünya ticaretinin yüzde 10’un üzerinde bir küçülme yaşadığını görüyoruz. Salgınla mücadelede aşı ve ilaçların bulunmasıyla beraber stabil bir seviyeye ulaşacağı düşüncesiyle, küresel anlamda hem yatırım iştahının arttığını hem de emtia fiyatlarının dünyada ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Bunun Türkiye'ye yönelik yansımaları var. 2 senenin birikmişliğinin bir faturası var. Birileri farkında değil ama hükümet olarak biz bu dalgaları hafifletmek adına ciddi tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz. Gerek küçük esnaflarımıza yönelik, gerek sanayicilerimize yönelik, gerekse de çiftçilerimize yönelik tedbirlerimizi aldık. Tabi bu tedbirler Türkiye’nin gücü ile orantılı. Kimileri bunu yeterli görmeyebilir, kimileri de Türkiye yeterli bulabilir. Bunların tamamına baktığımızda küresel sıkıntıların biraz daha devam edeceğini de görüyoruz. Küresel sıkıntılar sadece salgınla ilgili değil, iklim değişikliklerini düşündüğümüzde bunun hayatımızın hemen hemen her noktasını etkileyeceğini yaşayarak görüyoruz. Kuraklık Türkiye’nin ve dünyanın önemli sorunlarından birisi. Bununla mücadele noktasında alınan tedbirler yapmış olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve bunun getirilerini tartışabiliriz. Yine Türkiye’ye özgü bir terör sorunu var. Terörle mücadele tam gaz devam ediyor. Allah'ın izniyle 2023’e kadar minimuma indirme için ciddi çabalarımız var. Baktığımız zaman dört sene önceye göre terörde epeyce mesafe kaydettik. Belki uluslararası güçler Türkiye’nin hemen yanı başında PKK, YPG gibi örgütleri güçlendirmek için bütün güçleri ile mücadele ediyorlar. İki gün önce ABD Başkanı Biden’ın açıklamalarını hep beraber dinledik. Açık ve net olarak diyor ki; Türkiye DEAŞ’la mücadelemizi engelliyor. Bu ne demek orada DEAŞ’la mücadele eden, canını ortaya koyan tek ülke var, oda Türkiye. Diğer ülkelerin hepsi bir takım güçleri kullanarak orada sözde DEAŞ’la mücadele ederken Suriye’de ve Irak’ta petrolün hesabını yapıyorlar. Biz hiçbir ülkenin toprağında gözümüz olmadan oradaki insanları korumak adına, Terör devletinin inşasını engelleme noktasında gayret gösteriyoruz. Kuzey Irak’ta da bunu denediler. Suriye’de bütün güçleriyle Amerika orada bir terör devleti oluşturarak bizim Güney’le bağımızı koparmak istedi ki, bizim orada hem kültürel hem de manevi anlamda bağlarımız var. İsrail’e bir koruyucu kalkan oluşturma noktasında gayret gösteriyorlar. 2023’e giderken hesaplamalar da bunun üzerine olacak. Birileri Türkiye’de şunu veya bunu bahane edebilir ama büyük resme baktığımızda büyük resimdeki hesaplar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bütün muhalifleri birleştirme noktasında. Biden’ın çabalarının altında da bu yatıyor. Bütün bunları açık ve net olarak niye söylüyorum; esasında baktığımız yer bizim büyük resmi görmemize engel olabiliyor" dedi.



"Hedefimiz ekonomiyi güçlendirmek"

Tüfenkci, ekonomik göstergeleri düzeltmek istediklerini söyleyerek, "Bu süreçte yapılabilecek en önemli şey ekonomiyi daha da güçlendirmek ve refahı dengeli bir şekilde ve adil bir şekilde dağıtmak. Türkiye'nin genel makro göstergeler bakımından çok iyi bir şekilde yoluna devam ederken, bunun çalışan nüfusa da yayılması noktasında önümüzdeki yılların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Partiyi kurarken kullandığı ifade çok önemliydi. "Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Gerçekten de her alanda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ne gittiğimiz yollar eskisi gibi oldu, ne gittiğimiz hastaneler eskisi gibi oldu. Okuduğumuz okullar eskisi gibi olmadı ve tamamı olumlu anlamda değişti.

Sizlerin Türkiye’ye olan inancınızın, devletimize ve milletimize olan inancınızın Türkiye’nin yarınları için bir garanti olduğuna inanıyoruz. Bayrağımıza sahip çıktığınız sürece Türkiye yoluna daha da güçlenerek devam edecek. 15 Temmuz'u hatırlayın. Türkiye eğer o darbe girişiminin altında kalsaydı, millet direnmeseydi belki bugün geldiğimiz noktada bir Suriye'ydi, bir Irak’tı. Allah’a hamdolsun milletimiz direndi, insanlarımız direndi. Sonuçta demokrasi kazandı millet kazandı. İnanıyorum ki yarınlar çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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