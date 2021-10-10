''Sporun Enleri Ödül'' töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

''Sporun Enleri Ödül'' töreni düzenlendi

İHA

''Sporun Enleri Ödül'' töreni düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa organize edilen ‘’Amatör Spor Haftası’’ Malatya’da da düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Programda, ''Sporun Enleri Ödül'' töreni de düzenlendi.
410 Ekim 2021 tarihleri arasında, Bilardo, Tenis, Badminton, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Eskirim, Basketbol, Atletizm branşlar da şehrin birçok noktasında spor salonlarında spor alanlarında müsabakalar ve etkinlikler düzenlendi. Merkez Spor Salonun da bugün yapılan kapanış ve ''Sporun Enleri Ödül'' Töreni ile “Amatör Spor Haftası’’ sona erdi.
Amatör Spor Haftası Sporun Enleri Ödül Törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya ASKF Yönetimi, spor taban birlikleri, il temsilcileri, spor uzmanları, antrenörler ve 2021 yılında Türkiye Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporcular katıldı.
Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor etkinlikleriyle ilgili bilgi vererek, “Amatör Spor Haftası adından da anlaşılacağı üzere ilimizde de sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla bu haftayı çok yoğun geçirdik. Spor alt yapısını daha da güçlendirmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bilardo, Tenis, Badminton, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Eskirim, Basketbol, Atletizm branşlar da şehrimizin birçok noktasında spor salonlarımızda spor alanlarımızda müsabakalar düzenledik, farkındalık oluşturduk. Enerji dolu bir hafta geçirdik. Bizlerin de üzerine düşen sporu en iyi noktaya getirmek. Gençlerimizi madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutarak hayatı dolu dolu sporla, sosyal aktivitelerle spor salonlarımız da gençlik merkezlerimiz de geçirmelerini sağlamak. Bu haftayı dolu dolu geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyor, spor dolu sağlıklı günler diliyorum’’ dedi.
MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir de sporun önemine temas edip, ‘’Amatör Spor Haftası’’ na katılıp da başarı gösteren sporcuları tebrik etti.
Daha sonra 2021 yılında Türkiye Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporculara ve antrenörlerine plaket ve başarı belgesi taktim edilerek hatıra fotoğrafı çekilerek tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfenkci: "Hedefimiz ekonomiyi güçlendirmektir"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Hedefimiz ekonomiyi güçlendirmektir"
Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Beydağı tabiat parkında yeni bir spor kompleksi inşa ediliyor”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Beydağı tabiat parkında incelemelerde ...
Amatör spor kulüplerine eşofman desteği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Amatör sporumuzu yatırımlar ve projelerle destekliyoruz''
YEREL HABERLER Amatör spor kulüplerine eşofman desteği Yeşilyurt ...
Bronz madalya alan sporcuya hediye
YEREL HABERLER Bronz madalya alan sporcuya hediye
Eker ve Dinçer, medeniyetin kalbi Battalgazi’yi gezdi Milletvekili Eker: “Malatya’nın tarihi Battalgazi’de saklı”
YEREL HABERLER Eker ve Dinçer, medeniyetin kalbi Battalgazi’yi ...
Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci
YEREL HABERLER Kuraklığa rağmen silajlık mısırda rekolte sevinci
İnönü Üniversitesi’nin Türk dünyasıyla ilişkileri attırma çabası
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nin Türk dünyasıyla ilişkileri ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan Baro Başkanı Demez’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Baro Başkanı Demez’e ...
Sürücüsü kalp krizi geçiren otobüs oto bakım servisine daldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsü kalp krizi geçiren otobüs oto bakım ...
HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Türkiye’nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var"
YEREL HABERLER HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Türkiye’nin sivil ...
Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Yaralı gencin imdadına hava ambulansı yetişti
Kırmızı ışıkta bekleyip yeşil ışıkta geçen köpek görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyip yeşil ışıkta geçen köpek ...
Doğanşehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Doğanşehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Battalgazi’deki parklarda revize çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki parklarda revize çalışmaları sürüyor
Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 plak topladı
YEREL HABERLER Dinlediği ve hayran kaldığı plak sesiyle 20 yılda 400 ...
İnönü Üniversitesi’nde HEGEM arasında protokol
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde HEGEM arasında protokol
Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ve zor bir lig" "Galatasaraylı Marcao karşısında çok zorlandım" “Ibrahimovic ve Adebayor örnek aldığım isimler”
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Tetteh: "Türkiye ligi çok ilginç ...
Kernek Meydanı çalışmalarında sona doğru Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: “Çalışmaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kadar tamamlamayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Kernek Meydanı çalışmalarında sona doğru Malatya ...
Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Vali Baruş’dan Covid-19 uyarısı
Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Esnafımızın yanındayız"
Zararlı organizmalar tarıma büyük darbe vuruyor Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz: "Yılda 6 ile 10 milyar lira tarımda zararlı organizmalar mücadele için harcanıyor"
YEREL HABERLER Zararlı organizmalar tarıma büyük darbe ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü'ne övgüler
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Karaciğer Nakil ...
Battalgazi’deki üreticilere sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’deki üreticilere sertifikalı arpa tohumu ...
Öğrencilerin kitap talebi karşılandı
YEREL HABERLER Öğrencilerin kitap talebi karşılandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.