Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçlardan biri hurdaya döndü.

Kaza Malatya Kayseri Karayolu üzerinde bulunan havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan N.B. yönetimindeki 44 NS 382 plakalı Tofaş Marka otomobile tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki 44 AAT 156 plakalı Renault Marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yan yatan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yola savurularak yan yatan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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