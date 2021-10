Sumudica: "Yeni Malatyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, görev yaptığı takımlarda taraftarla iyi ilişkiler kurduğunu belirterek, “Şimdi de hayatımı vereceğim. Bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor, dün oynanan hazırlık karşılaşmasında Gaziantep FK'ya 10 mağlup olduktan sonra ligde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Rumen teknik adam Marius Sumudica, ilk açıklamasını kulübün televizyonuna yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sumudica, geldiği takımda ilk antrenmanın her zaman zor olduğunu ifade ederek, “Oyuncuları tanımıyorsun. Oyuncuların zihinlerine oyun anlayışını koymalısın. Ne benim için ne oyuncular için kolay değil. Ama adım adım oyunu geliştirip sonucu alacağız” dedi.

Türkiye’de Süper Lig'i takip ettiğini de ifade eden Sumudica, Yeni Malatyaspor'a çok zor durumda geldiğini de belirterek, “Son 5 maçını kaybetmiş. Ne benim için ne oyuncu için kolay değil. Bir özgüven gelişmeli. Çünkü kaliteli oyuncularımız var. Öncelikle bir takım olmalıyız” açıklamasını yaptı.

Takım olarak hedeflerinin iyi oynamak ve kaybetmemek olduğunu belirten Sumudica, deplasmanda hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçında da önceliklerinin 1 puan olduğunu ancak 3 puanı almak için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Sumudica, “Önümüzde 1 hafta var ve oraya puan için gidiyoruz. Agresif olmak çok önemli, mücadele etmek çok önemli. Hiç kimsenin Malatya’nın kümede kalıyor mücadelesi veriyor diye düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim” dedi.

Şu ana kadar Türkiye’de 3 takım çalıştırdığını da anımsatan Sumudica, “Bulunduğum takımlarda da taraftarla her zaman iyi ilişkilerim oldum. Şimdi de hayatımı vereceğim bu takım için. Onların Sumudica’ya güvenmelerini söyleyeceğim çünkü elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah gelecek sene de ilk 8’e oynayan bir takım olacağız. Çünkü Malatya’nın futbolu bilen ve seven bir taraftarı var. Onlar son 2 yılda olandan daha fazlasını hak ediyorlar. Onlara söz veriyorum. Bütün gücümü vereceğim bu takım için, onları mutlu etmek için. Maçtan sonra evlerine mutlu gitmelerini istiyorum” diye konuştu.

