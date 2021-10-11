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Yeni projeyle Battalgazi gül kokacak Başkan Güder: “Battalgazimize hayırlı ve uğurlu olsun”

İHA

Yeni projeyle Battalgazi gül kokacak Başkan Güder: “Battalgazimize hayırlı ve uğurlu olsun”

Battalgazi’nin modernize edilmesi için birçok vizyonel projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, Tandoğan Mahallesinde hayata geçireceği Gül Bahçesi Projesi’nin çalışmaları başladı. Projenin tamamlanması ile ilçeyi gül kokusu saracak.
Daha modern ve yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak için vizyonel projeleri bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in seçim vaatlerinden bir tanesi daha ilçede hayat buluyor. Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle her kesimden vatandaşın büyük takdirini toplamanın haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, Gül Bahçesi Projesinin startını verdi. Tandoğan Mahallesi’ndeki Kısmet ve Dostlar Sokak arasında bulunan 9 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan ve içerisinde; İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı Gül Bahçesi, Battalgazililerin uğrak mekanı haline gelecek. 3 milyon lirayı aşan projenin tamamlanması ile ilçeyi gül konusu saracak. Malatya iklimine uygun renk cümbüşünün yaşanacağı Bahçede 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak.
Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan mahallesinde projelendirilen Gül Bahçesi, Battalgazi’ye ayrı bir renk katacak. Projenin startını veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje alanına 200 kamyon toprak serimi gerçekleştirerek, alan düzenlemesi gerçekleştirdi.
Gül yüzlü insanların ilçesi Battalgazi’yi gül bahçesine haline dönüştürme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gül yüzlü insanların ilçesi Battalgazi’mizi gül bahçesine haline getiriyoruz. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Renk ve Koku Bahçesi projemizin de startını verdik. Ekiplerimiz şuanda hummalı bir çalışma içerisindeler. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun. Projemiz tamamlandığı zaman güzel bir alan olacak. Bizler bu yola hizmet aşkı ile çıktık. En güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var, yatırım sözümüz var. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız. Gül bahçesi projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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