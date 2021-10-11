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Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi için istişare toplantısı düzenledi Çınar: “Yatırımlarımızı, fikir paylaşımlarıyla daha verimli hale getiriyoruz”

İHA

Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi için istişare toplantısı düzenledi Çınar: “Yatırımlarımızı, fikir paylaşımlarıyla daha verimli hale getiriyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinde gerçekleşecek kültürel, eğitim ve sanatsal hizmetler hakkında mahalle sakinleriyle istişare toplantısı düzenleyip, talepleri dinledi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinde hizmetler, etkinlikler ve tüm aktiviteler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısında tüm boyutlarıyla ele alındı.
Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi üzerine gerçekleşen toplantının verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un yaşam seviyesini yükselten tüm yatırımların vatandaşların talep ve isteklerine göre şekil kazandığını söyledi.
Toplumun tüm kesimleriyle koordineli ve uyumlu çalışarak Yeşilyurt’un geleceğine güçlü ve modern yatırımlar emanet ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ İstişare toplantımıza katılan tüm katılımcılara, hizmetlerimizin daha güçlü ve kalıcı olması yolunda verdikleri desteklerden dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’umuzun kimliğine değer katacak, tüm yaşam alanlarımızın daha değerli ve özel hale gelmesine zemin hazırlanan tüm yatırımlarımızı istişare toplantılarımızdan çıkardığımız sonuçlara göre şekil veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim temel önceliğimizdir, onların isteklerine göre faaliyet alanlarımızı belirliyoruz ve uyguluyoruz. Geleceğin modern ve yaşam standartı yüksek Yeşilyurt’unu bu tür istişare toplantılarındaki fikir paylaşımlarından çıkardığımız güzel neticelerle inşa etmeyi ilke haline getirdik'' diye konuştu.
Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin fonksiyonel alanlarıyla bölgeye farklı değerler katacak özel bir yatırım olduğunu dile getiren Başkan Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Pazar alanları, Millet Kıraathanesi, Erdem Okulu, Spor Alanları, Kafeteryası, Sosyal Donatıları ve Oyun Alanlarını içerisine alacak şekilde hizmete sunacağımız buradaki yeni yaşam alanımız, sosyal, kültürel ve sportif mekanlarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete girecektir. İlçemizde ki yeni yaşam alanlarımız arasına katacağımız bu kıymetli eserimizin fonksiyonel ve işlevsel yapısını daha güçlü hale getirmek içinde mahalle sakinlerimizin taleplerine göre buradaki faaliyetlerimizin rotasını ve güzergahını belirleyeceğiz. Buradaki sabit semt pazarının yerleşim alanlarıyla ilgili Pazarcılar Odamızın yönlendirmesiyle gerekli hazırlıkları tamamlayacağız.Merkezimizi ziyaret edecek olan hemşehrilerimiz bir yandan pazar alış verişlerini temiz ve düzenli ortamlarda yaparken diğer taraftan sosyal ve kültürel aktivitelerle zamanını daha faydalı geçirmiş olacak. Buradaki faaliyetlerimizi ve planlamalarımızı sağlam ve güçlü bir zeminde ilerletmek içinde hemşehrilerimizin tespit ve önerilerine duyduğumuz ihtiyaçtan yola çıkarak bugün bölgemizde ikamet eden bayanlarımızla bir araya gelip, talep, istek ve tavsiyelerini öğrenme fırsatına ulaştık. Güzel önerilerin, isteklerin konuşulduğu ve ele alındığı toplantımızdan çıkardığımız sonuçları buradaki planlamalarımıza yansıtıp, etkinliklerimizi bu mihvalde uygulayacağız. Yeşilyurt’un ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır, hepimiz bu ailenin bir parçasıyız, derdimiz gayemiz Yeşilyurt’un daha fazla gelişmesi ve kalkınmasıdır. İlçemize hizmet yolunda çalışmalarımıza güç katan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bölgemize çok farklı değerler kazandıracak hizmet alanlarına sahip Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimiz, hemşehrilerimizin isteklerine göre belirleyeceğimiz aktiviteler ve hizmetlerle daha hareketli ve dinamik bir hüviyete ulaşacaktır. Davetimize icabet edip, tavsiyelerini ve isteklerini bizimle paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.''
Katılımcıların taleplerini dikkatlice dinleyerek notlar alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iletilen isteklerin Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi çatısı altında gerçeğe dönüşmesi için gerekli planlamaları yapacaklarını ifade etti. İstişare toplantısına AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile mahalle sakinleri katıldı. Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin fonksiyonel yapısıyla bölgeye önemli değerler katacağını ifade eden Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise “Burası ilk başta semt pazarı olarak planlanmıştı ancak Belediye Başkanımızın devreye girmesiyle aynı bina içerisinde çocuklarımıza, gençlerimize ve bayanlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve sportif mekanlar kazandırılıyor. Bölgemizin bu yöndeki ihtiyaçlarına cevap verecek güzel bir proje oldu. Alış veriş noktalarının yanı sıra kütüphanesiyle, çocuk oyun alanları ve kültürel mekanlarıyla burada güzel hizmetler sunulacaktır. Burada amaç insanlara hizmet etmektir, binaların işlevsel hale gelmesi bu açıdan çok önemlidir. Böylesine güzel bir eseri bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz'' dedi.
AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise, Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi gibi önemli bir eseri Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile düzenlenen toplantıya iştirak ederek düşünce ve önerilerini paylaşan mahalle sakinlerine teşekkürlerini sundu.

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