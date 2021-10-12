Malatya’da 50 bin adet makaron ele geçirildi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Malatya’da kaçak sigaraya izin verilmeyerek, yapılan iki ayrı çalışmada, 50 bin 200 dal makaron ve 2 bin 520 deste sigara sarma kâğıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iki ayrı çalışmada, 50 bin 200 dal makaron ve 2 bin 520 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Şüpheli iki ayrı şahsa 5607 "SKM" yasal işlem yapıldı.

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