Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya’da asayiş toplantısı

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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, asayiş toplantısı düzenledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, memleketi Elazığ’da Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi AzezMare'de, şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in son yolculuğuna uğurlanması törenine katılmasının ardından Malatya’ya gelerek İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Resmi Tören ile karşılanan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, burada Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte toplantı yaparak, Malatya’da genel güvenlik, asayiş hizmetleri ve icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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