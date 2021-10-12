Battalgazi Belediyesi’nden örnek uygulama

Pandemi dönemindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, birçok noktada HES kodunu görevlilere okutmak zorunda kalan vatandaşların işini daha da kolaylaştırmak ve yoğunlukların önüne geçmek için özel olarak tasarlanan HES kodlu anahtarlıkların dağıtımına başladı.

Battalgazi Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli kapalı mekanlara girişte görevliye ibrazı zorunlu hale gelen HES koduna ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için ilçede yaşayan vatandaşlar için özel bir adım attı. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için hayata geçirilen ‘Sağlıkla Geç’ çalışması kapsamında, HES kodu uygulamasını kullanmakta zorlanan ya da akıllı cep telefonu olmayan vatandaşların işini daha da kolaylaştırmak için HES kodlu anahtarlık dağıtımına başladı.

Yeni Cami önündeki dağıtım noktasına kurulan bilgisayarlarla HES kodları, karekod haline getirilerek anahtarlıklara yerleştirilip vatandaşlara ücretsiz bir şekilde teslim ediliyor. Karekodlu anahtarlıklar vatandaşlar için pratik bir çözüm olurken, anahtarlıklarını yetkililerin elinden alan vatandaşlar, uygulamayı hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



Vatandaşlara ücretsiz hediye ediliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama ile büyük kolaylık yaşayacaklarının altını çizen 73 yaşındaki Battal Korkmaz isimli bir vatandaş, “Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama olmuş, kullanması rahat olur. Cebimizde HES kodumuzu bulmak, okutmak zaman alıyordu. 73 yaşındayım ve gözüm zaten yeteri kadar görmüyor. Anahtarlıkla bu tür işlemler kolay olur. Anahtarlığı gösterir rahatça geçeriz. Allah devletimize zeval vermesin. Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” derken, Vahap Böğür isimli bir vatandaş ise, “Çok rahat bir uygulama. Önceden zor oluyordu. Şimdi ise anahtarı gösterip rahatça geçeceğiz. Başkanımız çok değerli birisi. Bu uygulamayı bizim için düşünmüş ve ayağımıza kadar getirmiş. Allah başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battal Köseoğlu isimli bir vatandaş ise “Çok iyi bir uygulama oldu. Daha önce bir kuruma gittiğimiz zaman zorlanıyorduk. Akıllı telefon kullanmıyoruz. HES kodumuzu cebimizde dolaştırıyorduk. Yaşlı olunca bu zor oluyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Osman Güder başkanımız ilçedeki vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmesi için canı gönülden çalışıyor. Allah razı olsun kendisinden” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımıza küçük bir jest yaptık”

Vatandaşlara küçük bir jest yaptıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm dünyada da olduğu gibi 1.5 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de bir korona virüs gerçeği var. Pandemi nedeniyle bir takım uygulamalar hayatımıza girdi. HES kodu da bunlardan biri. Özellikle kapalı mekanlara girerken HES kodu gerekli. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde vatandaşlarımızın HES kodlarını yanında taşıması için anahtarlık yaptırdık. Malumunuz ileri yaştaki vatandaşlarımız bu konuda zorlanabiliyor. Gençlerde de sorunlar olabiliyor, bazen telefonun şarjı bitiyor, akılda tutmak da zor. Hazır barkod olması oradaki görevlinin de işini kolaylaştırmasına neden olması için vatandaşlarımıza bu anlamda küçük bir jest yaptık, onların işlerini kolaylaştırdık. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat edelim. İnşallah bu hastalıktan en kısa sürede kurtuluruz” dedi.

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