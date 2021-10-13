Malatya’da 14 okul OHSAS 18001 belgesi, 10 okul da ISO 45001 belgesi almaya hak kazandı.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen belge verme programında, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazanan okulların belgeleri takdim edildi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okulların kalite belgesi almasının önemine temas ederek, “Okullarımızda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları, hizmet içi eğitimler, periyodik kontroller, risk analizleri, acil durumlar ve tüm bu faaliyetlerin kayıt altına alınması çalışmalarını kapsayan uzun bir süreçtir. Ancak bu şartlar sağlandıktan, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yapıldıktan sonra okullarımız uluslararası geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 450001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine başvuru yapabilmektedirler” ifadelerini kullandı. Daha önceki adı OHSAS 18001 olan bu belgeye, Malatya’da toplam 14 okulun başvuru yaptığını ve 14 okulun OHSAS 18001 belgesi, 10 okulun ise ISO 45001 belgesi almaya hak kazandığına işaret eden Kanbay, “Ayrıca 2 okulumuz yine uluslararası geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır. Toplamda 24 okulumuz ISO standardında hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.

Kanbay, "TSE tarafından akredite olmuş Millî Eğitim Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi'nin okullarımızda yaptığı tetkik sonucunda sistemin uygunluğunun onaylanmasının ardından okullarımız TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandılar. İlimize ve Ülkemize değer katan, yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan okullara belgelerinin takdim edilmesi ile program sona erdi.

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