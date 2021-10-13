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İnönü Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik açılışı Rektör Kızılay, “ Bilimsel çalışmalara güçlü bir destek vermekteyiz”

İHA

İnönü Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik açılışı Rektör Kızılay, “ Bilimsel çalışmalara güçlü bir destek vermekteyiz”

Malatya İnönü Üniversitesi’nin 20212022 akademik yılı açılış töreni gerçekleşti. 46’ıncı akademik yıl açılış törenine akademiden ve Malatya camiasından birçok kişi katıldı.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan açılış programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 46 yıllık geçmişi olduğunu ulusal ve uluslararası büyük başarılar elde ettiğini ifade ederek, ''İnönü Üniversitesi eğitimöğretim, ürettiği bilimsel bilgi ve topluma sunduğu hizmetlerle ülkemizin yükseköğretimine önemli katkılar sağlamış, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde etmiştir” dedi. Amaçlarının özgür düşünen yeniliğe açık gençler yetiştirmek olduğunu ifade eden Rektör Kızılay, “Amacımız özgür düşünen, yeniliğe açık, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, içinde yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı, özgüveni yüksek, ülkesine hizmet etme aşkı taşıyan, karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip gençler yetiştirmektir” şeklinde konuştu.
İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olduğu belirten Rektör Kızılay, “Altyapısını tamamlamış ve güçlü bir fiziki donanıma sahip olan üniversitemizde 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent ve 33 araştırma ve uygulama merkezimiz ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 20212022 eğitimöğretim yılında üniversitemize kayıtlanan öğrenci sayısı 7 bin 608, toplam öğrenci sayımız ise 36 bin 709’ye ulaşmıştır. Ek kontenjan kayıtları ile bu sayının artacağını ifade etmek isterim. Bu öğrencilerimizin 5 bin 244’u ön lisans, 27 bin 64’u lisans, 3 bin 112’si yüksek lisans ve bin 335’i doktora eğitimi almaktadır. 39 ülkeden 1219 uluslararası öğrenci de üniversitemizde eğitim görmektedir. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayımız 145 bin 219'dur” diye konuştu.
Üniversite olarak bilimsel bilgi, arge ve sağlık alanlarında ve birçok alanda başarılara imza attıklarını ifaden eden Rektör Kızılay, ''Üniversite olarak yetiştirdiğimiz yetkin insan kaynağı yanında, bilimsel bilgi, arge ve sağlık alanlarında ülkemizi küresel rekabette öne çıkaracak başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Desteklediğimiz birçok proje ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almakta, patente dönüşmekte, ülke içinden ve dışından özel kuruluşlar ve devlet kuruluşları tarafından ciddi şekilde takip edilmektedir Bilimsel çalışmalara güçlü bir destek vermekteyiz” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üniversitelerin önemli bir kurum olduğunu belirterek, “ Öğrenciler, üniversitede gelecek ve istikbal anlamında kendi istikballeri ailelerin istikballeri ve memleketin istikbali anlamında önemli eğitim okullarda alınıyor. Üniversite önemli bir eğitim kurumudur. Eğitim kendini değiştirme sürecidir. Biz öğrettiklerimizi muhakkak eğitime dönüştürmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Vali Aydın Baruş, yüz yüze eğitime devam etmenin sevincinin yaşandığını belirterek, ''Üniversiteler hem öğrenciler ve öğreticiler için bir aile. Bu aile ortamında uzak kalmak sizleri ne kadar üzdü. Bugün kredi yurtlar kurumuna bağlı 7 yurdumuz 20 blokta hizmet veriyor ve buralarda 9 bin 940 kapasitemiz var. Bu kapasitenin 6 bin 94’ü kız, 3 bin 846’sı erkek öğrencilerine ayrılmış durumda. Şuanda Kredi Yurtlar Kurumuna kayıtlı öğrenci sayımız 9 bin 68 ve doluluk oranımızı yüzde 91 halen 872 boş kapasitemiz var. Özel yurt işletmeciliği de Malatya’da yaygın. Şuan eğitim gören öğrencilerimiz çok şanslılar çünkü devletimiz üniversitelerin büyümesine, gelişmesine ve gelecekte topluma çok büyük katkılar sunması için büyük imkanlar bahşediyor” diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise akademik açılış töreninde açılış dersi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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