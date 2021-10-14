Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada iş birliğinde hayata geçen HepsiTürkiye’den yöresel ve coğrafi işaretli ürünler programı Malatya’da üreticilerle buluşacak.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek program ile Malatya’da üretilen yöresel ürünlerin tüm Türkiye’de tüketicilerle buluşması amaçlanıyor.
Programa katılacak firmalara ve üreticilere HepsiTürkiye’den projesi kapsamında sunulacak ETicaret, Pazarlama, Markalaşma ve Reklam destekleri hakkında detaylı bilgiler verilecek.
HepsiTürkiye’den projesi, yöresinde ve yöreye ait üretim yapan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin, kooperatiflerin ürünlerini eticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımlarını artırmak, eticaret kanalıyla güçlendirmek için desteklerini sunuyor. Başlatılan iş birliği zorlu pandemi döneminin etkilerinin hızla ortadan kaldırılmasına da destek vermeyi amaçlıyor.
15 Ekim Cuma günü saat 14:00'da Malatya TSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek programa, Malatya’da yöresel ürün üretimi yapan ve eticaret platformuna katılmak isteyen tüm firmalar davet edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.