Bakanlık yetkilileri Malatya’da incelemelerde bulundular

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan yapılan ve yapılacak olan yatırımları incelemek amacıyla Malatya’da bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Yeni Kent Meydanı ve Millet Kütüphanesi alanında incelemelerde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, daha sonra Kent Müzesini gezerek müze hakkında bilgiler aldılar.

İlk olarak yeni kent meydanı alanında yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Gürkan’dan bilgiler alan Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, daha sonrasında Kent Müzesi’ni ziyaret etti. Kent Müzesinde Malatya’nın dününün ve bugününün güzel bir şekilde yansıtıldığını ifade eden Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, Kent Müzesinin Malatya açısından önemli olduğunu söylediler.

Kent Müzesinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Millet Kütüphanesi alanında da incelemelerde bulunan Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, kütüphane kurulması ve yapılacak olan diğer çalışmalarla ilgili Başkan Gürkan ve Vali Baruş’tan bilgiler aldılar.

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