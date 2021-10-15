Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk oluyor.

Yeni Adana Stadı'nda 16 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcıları ise Murat Altan ve Bahtiyar Birinci olacak.

Ligde 6 puanla 17’inci sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktörlük görevine yenim getirilen Sumudica ile çıkacağı ilk lig maçında galibiyet arayacak.

Sarısiyahlılarda geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyemeyen kaptan Adem Bulut’un hafta içi antrenmanlara katıldığı ve Adana ekibi karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu sezonki oynadığı 8 maçta sadece Göztepe ve Gaziantep GK galibiyetleri 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor’un 6 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde son 5 maçını puansız kapatan sarı siyahlılar, deplasmanda Adana Demirspor karşısında yeni teknik direktör Sumudica ile galibiyete ulaşarak çıkışa geçmek istiyor.

Şu ana kadar 4 kez Adana Demirspor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, yarınki müsabaka da 5. randevuya çıkacak. Oynanan 4 maçın 3’ü beraberlikle sonuçlanırken, tek galibiyet ise 2017 yılında Yeni Malatyaspor’un deplasmanda 21 üstünlüğü ile bitti.

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