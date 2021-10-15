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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul servis sürücülerine önce eğitim sonra denetim

İHA

Okul servis sürücülerine önce eğitim sonra denetim

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde, okul servis sürücülerine önce eğitim verilip, sonra ise sürücüler denetlendi.
Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kurşun başkanlığında İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği görevlileri tarafından okul servis şoförlerine trafik eğitimi verilip daha sonra servis araçları tek tek denetlendi. Arguvan Kaymakamlığınca oluşturulan okul servis araçları denetleme komisyonu, öğrenci taşıyan servis araçlarının sürücülerine önce eğitim verdi. Daha sonra komisyon üyeleri, servis sürücülerinin belgelerini, araç bakım ve temizliğini bir bir inceleyerek denetimden geçirdi. Komisyonda görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kurşun yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula gelmelerini ve okuldan da evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Denetlemelerde, aynı zaman da araç şoförlerinin taşımayla ilgili sıkıntıları da dinlediklerini ifade eden Kurşun, kontrollerin daha da arttıracağını kaydetti.
Denetimlere, Arguvan Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kurşun başkanlında, İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Trafik Polisi Mehmet Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığından Trafik Sorumlusu Başçavuş Sedat Aksaraylı ve Jandarma Uzman çavuş Muhammet Nuri Özbey katıldı.

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