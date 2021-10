Başkan Güder: “Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek, “Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımıza açıktır” dedi.

‘Engellilere pozitif ayrımcılık’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda eğitim ve öğrenim gören 16 öğrenciyi sınıflarında ziyaret etti. Her daim özel gereksinimli bireylerin yanında olan engelli dostu Başkan Güder, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, görme engeli bulunan öğrencilerin bu özel günlerini kutladı. Öğrencilere hediye ettiği konuşan saatleri kollarına bizzat kendisi takan Başkan Güder, özel gereksinimli vatandaşların başlarının tacı olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi.



“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade eden Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Kazım Alkan, “Okulumuz 2019 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ortaokul kısmında 7 öğrenci, ilkokul kısmında ise 9 öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız bizleri ve öğrencilerimize sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi mutlu ettiler. Öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.



“Çocuklarımız mutlu oldular”

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Yaltay da, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e okulumuza teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz. Kendileri bu özel gün münasebetiyle öğrencilerimizi mutlu ettiler, hediyeler verdiler. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu hepimiz gördük. Engelli dostu başkanımıza bu güzel ziyareti için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



“Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise engellilere önem verdiklerini belirterek, “Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz. Bugün Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle özel gereksinimli yavrularımızı ziyaret ettik. Özel gereksinimli çocuklarımız toplumumuzun bir gerçeğidir ve bizim kıymetlilerimizdir. Onları dışlamak yerine toplumla bütünleştirmemiz gerekiyor. Onları sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Özellikle Hükümetimiz özel gereksinimli çocuklarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyor. Özel gereksinimli yavrularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için modern okullar açıldı. 20 yıl öncesine baktığımız zaman sadece özel rehabilitasyon merkezileri varken, şuanda devlet okulları özellerin çok çok ilerisinde. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile de bölgemizdeki özel gereksinimli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Şuanda yaklaşık 250 öğrencimiz oradan faydalanıyor. Hayırlı bir hizmeti yürütüyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımıza açıktır. Herkesin karanlıklarının bir gün aydınlığa dönmesini temenni ediyor, özel gereksinimli yavrularımız ve vatandaşlarımız üzerinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

