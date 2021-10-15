Jandarma KADES uygulamasını arttırdı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da çalışan kadınlara Jandarma kadın görevlileri tarafından KADES uygulaması gerçekleştirme ve anlatım çalışması devam ediyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği kadın görevlilerince, Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 6284 sayılı kanun ve elektronik kelepçe hakkında bilgilendirme ve tanıtım, Arguvan ilçesinde faaliyet gösteren Belediye Kooperatifinde çalışan kadın işçilere KADES uygulaması ve 6284 sayılı kanun hakkında bilgi verildi.

Daha sonra jandarma görevlileri tarafından, Atmalılar okulunda eğitim gören çocuklara Jandarmayı tanıtıcı bilgiler verilip Jandarma dergisi ve boyama kitabı dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.