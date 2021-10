Yeşilyurt'ta arpa ve buğday dağıtım programı düzenledi Çınar: “Kadın çiftçilerimize 20 bin kilogram arpa ve buğday tohumu hediye ettik”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle ‘Arpa ve Buğday Dağıtım’ programı düzenleyerek, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde üretim yapan kadın çiftçilere toplamda 20 bin kg, arpa ve buğday tohumu hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Binası önünde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününün de kadın çiftçilerle bir araya gelmekten onur duyduklarını söyledi.

Tarımsal kalkınmayı destekleyecek hizmetlere yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlarımız oluşturmaktadır. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu özel ve anlamlı günde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen kadın çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekleyerek, kurduğumuz yeni üretim alanlarından elde ettiğimiz toplamda 20 bin kg olan arpa ve buğday tohumlarını kadın çiftçilerimizle buluşturup, tarımsal hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

2,5 yılda Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini ayağa kaldıracak önemli yatırımları ve projeleri hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun bereketli topraklarının ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmasının önünü açmak ve çiftçilerimize daha fazla destek olabilmek için 2,5 yılda çok önemli yatırımlarda bulunduk. Son dönemlerde dünya genelindeki iklim değişiklikleri ve değişen hava şartlarından olumsuz etkilenen tarımsal alanlarımızı yeniden güçlendirmek, bereketli topraklarımızı yeniden canlandırmak, çiftçilerimize yeni imkanlar sunmak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Sanayisiyle, turizmiyle, tarım arazileriyle, havası ve suyuyla, ayrıca gastronomisiyle güçlü potansiyellere sahip güzel ilçemizin tüm bu zenginliklerini ön plana çıkarmak, yaşatmak ve geleceğe taşımak içinde güçlü ve modern yatırım alanları kurduk, çiftçilerimize yönelik eğitim hizmetlerine öncelik tanıdık, fide desteklerimizle topraklarımızdan daha fazla ürün alınmasının önünü açtık. 177 bin metrekare alanda hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda 100 bin metrekare alanda hububat ve bakliyat üretimlerimiz devam ederken, 70 çeşit ata tohumunun yetiştiriciliği için gerekli alt yapıyı oluşturduk, 15 bin metrekare alanda ise süs bitkisi yetiştiriciliğine hız verdik, ayrıca yine bu alanımızda 2021 yılında 45 bin metrekare rulo çim üretimi yaparak belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. Arpa, buğday, nohut, fasulye ve kayısı çekirdeğinden kahve gibi üretim alanları kurup, bereketli topraklarımızdan verimli sonuçlar alıyoruz. Tarımsal ürünlerimiz arasında bölgemizin marka değeri en yüksek meyvesi dalbastı kirazımız ile banazı karası üzümümüzün yanı sıra kiraz yaprağı sarması ve içli köftemizin coğrafi işaret tescil belgelerini aldık bununla birlikte kentimizin önemli değerlerinden kağıt kebabı ve tandık ekmeği başta olmak üzere bir çok lezzetimizin tescil süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kentimizin tarımsal potansiyelinin ayağa kalkmasına ciddi destekler sunuyoruz. Seracılık alanımızda tohum bankası kurup, ata tohumları yetiştirip, geçmiş yıllarda kullanılan bu tohumları toprakla buluşmasını sağlayarak farkındalık oluşturuyoruz. Gündüzbey ve Elemendik bölgelerinde Kiraz ve Vişne Bahçesi kurduk. Biz şuna inanıyoruz; çiftçilerimize ve üreticilerimize ne kadar destekte bulunursak, onlarda dolayısıyla üretimiz ekonomisinin canlanmasına o denli katkılarda bulunacaklardır, çünkü çalışkan ve üretmeyi seven bir insan kaynağına sahibiz. Tarıma verdiğimiz bu önem, çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanırken bizlerde bu yatırımlarımızın ve desteklerimizin boyutunu yeni projelerle artırmaktayız.2019 yılındaki seçimlerden sonra kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz çatısı altındaki hizmete sunduğumuz yatırım alanlarımız sayesinde farklı bakliyat ve hububat çeşitlerinden tohumlar üretiyoruz, bugünde bu tohumları sizler için alanımızda sergiliyoruz. Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamız ve Yeşil Gıda Seracılık alanımızda üretilen meyve ve sebzelerimizi sosyal tesislerimizdeki yemeklerde kullanırken, Yeşil Gıda Market ve Yöresel Ürünler Çarşımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Burada üretilen bakliyatları paketler haline getirip Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp gönül belediyeciliği hizmetlerine de farklı bir bakış açısı kazandırdık. Çilesiz ve Yeşiltepe’de hizmete sunacağımız semt pazarlarımızda çiftçilerimizin ürünlerinin pazarlayabilecekleri alanlar oluşturacağız. Yeter ki çiftçilerimiz sıkıntı yaşamasın, ürettikleri ürünler ellerinde kalmasın ve sofralarımızda ki kaliteli, doğal ve organik ürünlerin sayısını artıralım. Kadın çiftçilerimize de bu özel günlerinde daha fazla üretim yapmalarına destek olabilmek için tohum çuvallarımızı emanet edeceğiz, inşallah bu tohumlarla topraklarımızdan daha fazla hasat toplayacağız, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kadın çiftçiler adına konuşan Reyhan Kaya ve Zahide Karaca ise tarıma verdiği önem ve hassasiyetten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, tarım hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü tebrik etti.

Tarımın her geçen gün daha fazla önem kazandığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ise “ Böylesine anlamlı bir günde bizleri kadın çiftçilerimizle buluşturan Yeşilyurt Belediyesine öncelikle teşekkürlerini sunuyorum. İnsanların doğduğu yerde doymasını sağlamanın tek yolu tarımsal faaliyetleri devam ettirmekle mümkündür. Büyükşehir yasasından sonra kent belediyeciliğiyle birlikte kırsal belediyecilik kavramı da ön plana çıkıp, kırsal bölgelerdeki tarımsal hizmetlerin devam ettirilmesi için proje üretilmesi gibi faaliyetlerin çoğalmasına neden oldu. Yeşilyurt Belediyemizin özellikle son iki yıldır gerek sebze fidesi dağıtımları gerekse de bu şekilde hububat tohumunun üretimi ve dağıtımı yapması, çiftçilerimize rehberlik etmesi ve cesaret vermesi gibi alanlardaki hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kırsalın kalkınmasında ki temel taşın kadınlar olduğunu söyleyen TKDK İl Müdürü Murat Tunç, “Tarımın ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz, bizlerde işsizliğin ve ekonominin çözümünün kırsalda olduğunu ifade ediyoruz, bununda en önemli unsuru kadınlarımızdır. Biz bugüne kadar çalışmalarımızla şunu anladık ki; Eğer kadınlarımız bu işe inanırsa biz tarımın ve kırsalın gelişmesinde çok önemli yol alacağız” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise tarım denince akla ilk gelen ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

“ 2012 yılı verilerine baktığımız zaman Avrupa’nın devleri dediğimiz İspanya’yı, Fransa’yı, İtalya’yı geride bırakmış bir ülkede yaşıyoruz. Tarım cennetiyiz, topraklarımız verimli ancak maalesef iki yıldır pandemi süreci nedeniyle çoğu şeyden geri kaldığımız gibi tarımda da geri kalmaya başladık. Gerek çevre felaketleri gerekse de orman yangınlarıyla birlikte tarım arazileri çeşitli zararlar gördü. Bunun üstesinden gelmek için hep birlikte gayret içerisinde çalışmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geçtiğimiz günlerde mecliste bir yasa geçti, tarım için çiftçilerimiz için çok büyük öneme sahipti.3,4 milyar TL.’lik gelir desteği ve aynı zamanda son beş yılın kesilen faizle birlikte paralarının iade edilmesi çiftçilerimizi canlandırmak adına da büyük bir öneme sahiptir. İnşallah bundan sonraki süreçte de Cumhur İttifakının meclisteki temsilcileri olarak tarıma

desteği sonsuz bir şekilde vermeye, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu programdan dolayı Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ederim.”

Çiftçilere yönelik desteklerinden olayı Yeşilyurt Belediyesini kutlayan Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, “Son iki yıldır salgın sürecinden geçerken bu sürede sağlıklı ve yeterli kendine yeten bir ülke olmanın, sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin ne kadar değerli olduğunu ve tarımında bu manada stratejik bir öneme sahip olduğunu bize tarih bir kez daha gösterdi. Kentin üretkenliğini artırmanın yanı sıra kırsal kalkınmanın sağlaması da ziyadesiyle önemlidir. Bu vesileyle bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’da üretim ekonomisine katkı sunan kadın çiftçilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “ Tarımın artık dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sanayi ve tarım kenti olan Malatya’da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 50 bin çiftçimiz ve üreticimiz bulunmaktadır. Hububat, bakliyat ve kayısımızın desteklenmesi noktasında son yıllarda çok önemli destekler aldık. Bu desteklerde çiftçimize yansımış durumdadır. Dünya’da son iki yıldır pandeminden dolayı yaşanan sorunlar var. Covid19’dan dolayı kapanmalar oldu, esnaflarımızın sıkıntıları oldu, çiftçilerimiz bağ ve bahçelerine zaman zaman gitmekte zorluk çektiler. Hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak elimizden gelen ne varsa ülkemizin bütün kaynaklarını milletimize seferber ettik. Gerek esnaflarımıza hibeler olarak gerek çiftçilerimize destekler olarak geri dönderdik. Malatya’da sulamayla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık, Recai Kutan Barajı başta olmak üzere diğer barajlarımız ve göletlerimizle beraber tarımsal yatırımlara büyük destekler sağladık. İnşallah bundan sonra da suyu daha ekonomik kullanarak üretilmeyen hiçbir yer, hiçbir toprak kalmayana kadar devletimiz, hükümetimiz, cumhur ittifakımız, yerel yönetimlerimiz ve oda başkanlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu oldum. Bütün kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle programa katılan kadın çiftçilere karanfil ve hazırlanan arpa ve buğday çuvalları teslim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Arpa ve Buğday Dağıtım Programına, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, BBP Yeşilyurt İlçe Başkanı Şinasi Yılmaz, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşen Gür, Kadın STK İl Temsilcisi Mehtap Pekel, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Gündüz, Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, TKDK İl Müdürü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile kadın çiftçiler katıldı.

Programda ayrıca Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası ile Yeşil Gıda Seracılık Alanında üretilen hububat ve bakliyatların yanı sıra kurutmalıklar ve rulo çimlerde özel bir alanda sergilendi.

