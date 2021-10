Malatya'da TSO'dan yöresel ürünler için e-ticaret çağrısı Karaduman: “Yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak e-ticarete yoğunlaşmalıyız”

HepsiTürkiye Projesi Malatya Buluşması programında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, “Korona virüs salgınıyla birlikte geleneksel ticaretin yerini ETicaret modeli almaya başladı. Dünya ticareti değişiyor, biz de bu değişimin karşısında duramayız. Yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak teknolojik dönüşümü sağlayarak eticarete yoğunlaşmalıyız” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada iş birliğinde hayata geçen HepsiTürkiye’den yöresel ve coğrafi işaretli ürünler programı Malatya’da üreticilerle buluştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Malatya TSO üyeleri, yöresel ürün üreten girişimciler ve kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı.



“Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve satışı için önemli bir proje”

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, “9 bini aşan üye sayımızla Malatya’nın en büyük sivil toplum örgütü konumundayız. Bu nedenle attığımız her adımı hassasiyetle atıyor, üyelerimizin gelişimi açısından ortaya konulan projeleri oldukça önemsiyoruz. HepsiTürkiye’den projesi de bunlardan bir tanesi. Malatya’mız geçmişinden bu yana üreten ve ürettiği ürünü ülke ekonomisine kazandıran bir şehirdir. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere birçok sektörde sanayimizde üretilen ürünleri ihraç eden bir şehiriz. Yıllık 350 Milyon doları aşan ihracat rakamımızla bölgemizin en çok ihracat gerçekleştiren ili konumundayız. Malatya olarak, coğrafi işaret konusunda da bölgemizde iyi bir yerdeyiz. Şuanda birisi Avrupa Birliği seviyesinde olmak üzere 15 ürünümüz coğrafi işaret belgesi almış durumda. Bu ürünlerimizi saymak istiyorum. Elbette en başta, hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi için stratejik bir ürün olan Kayısımız yer alıyor. Diğer tescilli ürünlerimiz ise sırasıyla; Akçadağ Halısı, Akçadağ Kömbesi, Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanı, Arapgir Tandır Kebabı, Battalgazi Haşhaşlı Dut Pestili, Hekimhan Cevizi, Malatya Analı Kızlı Köfte, Malatya Banazı Karası Üzümü, Malatya Dalbastı Kirazı, Malatya Kayısı Çekirdeği, Malatya Kağıt Kebebı, Malatya İçli Köftesi, Yeşilyurt Kiraz Yaprağı Sarması. Malatya Kayısısının yanı sıra, tescilli ürünlerimiz arasında yer alan Malatya Kağıt Kebabının tescilinin de yine odamız tarafından yapıldığını belirtmek isterim. Başvuru sürecinde sona geldiğimiz Malatya Peyniri içinde kısa süre içerinde coğrafi işaret belgemizi almış olacağız. Adını saydığım coğrafi işaretli ürünlerimiz başta olmak üzere, ilimizde üretilen tüm yöresel ürünlerin ön plana çıkması ve dijital pazara girmesi adına bugünkü programı ve HepsiTürkiye’den projesini önemli görüyoruz” dedi.



“Dünya ticareti değişiyor, bu değişimin karşısında duramayız”

Kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini önemsediklerini ifade eden Karaduman, “İlimizde bulunan kadın kooperatiflerimizin daha güçlü hareket etmeleri için, TARİŞ, FİSKOBİRLİK ve Torku gibi, birlik kurmalarını bekliyoruz. Kuracakları bu birlik kadınlarımızın gücüne güç katacaktır. Tamamen şehrimizin yöresel ürünlerinin üretimini sağlayan kadın kooperatiflerimizin başkanlarını ve temsilcilerini canı gönülden kutluyorum. İlimizde bugün faaliyette olan işletmelerimizin yüzde 85’i KOBİ niteliğinde. Türkiye’nin girişimci gücünü oluşturan KOBİ’lerimiz, ekonomimizin adeta bel kemiğini oluşturuyor. Yöremize ait üretim yapan KOBİ’lerin ürünlerini eticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımlarını artırmak için her daim elimizi taşın altına koyuyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem artık ETicaret’e yönelmemizi şart koşuyor. Çünkü korona virüs salgınıyla birlikte geleneksel ticaretin yerini ETicaret modeli almaya başladı. Dünya ticareti değişiyor, biz de bu değişimin karşısında duramayız. Ülkemizde geçtiğimiz yıl eticaret hacmi 226 milyar liraya ulaştı. Eticaret hacmi toplam ticaretin ülkemizde neredeyse yüzde 10’unu buldu. Bunu görmezden gelemeyiz. Malatya TSO olarak, bu konuda her zaman üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizin uluslararası ticarette rekabet edebilmesi için TOBB tarafından hazırlanan "Türkiye ETicaret ve Eİhracat Seferberliği" projesini 2019 yılında ilk imzalayan oda olduk. Üyelerimize nitelikti bir web sitesi kurmaları ve ticaretlerini bu site üzerinden yapmaları noktasında eğitimler ve toplantılar düzenlediğimiz gibi ücretsiz olarak da destek veriyoruz. Salgınla birlikte ortaya çıkan yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak teknolojik dönüşümü sağlayarak, eticarete yoğunlaşmalıyız. Yaptığı eticareti geliştirmek veya ilk kez eticarete başlayacak olan üyelerimiz için HepsiTürkiye’den projesi biçilmiş bir kaftandır” diye konuştu.

Karaduman’ın konuşmasının ardından hepsiburada Kadın Girişimci ve Kooperatifler Koordinatörü Duygu Aktaş ve hepsiburada Pazar Yerleri Bölge Müdürü Fethi Dalkılınç birer sunum yaptı. Aktaş, programa katılan Malatyalı üreticilere ve satıcılara HepsiTürkiye’den projesi kapsamında ETicaret, Pazarlama, Markalaşma ve Reklam destekleri vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.