Malatya’da Erasmusdays festivali

Malatya'da AB Erasmus programları çerçevesinde Erasmusdays festivali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından düzenlenen program kapsamında yürütülen projelerin tanıtımı, AB Erasmus yeni dönem programı hakkında bilgilendirme sunumları ve yeni dönem akreditasyon kapsamında farklı temalarda tematik masa çalışmaları yapıldı.

Bir otelde yapılan “Erasmus Days” açılış etkinliğine, İl Milli Eğitim Müdürü, Ali Tatlı, Erasmus projesi yapan okul müdürleri, öğretmenler ile davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasın yapan Tatlı, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yıllardır Ulusal Ajansla etkili iletişim kurmuş ve çok sayıda Avrupa Birliği projelerini yürüdüklerini ifade ederek, “ Bu konuda il düzeyinde farklı türlerde ve içeriklerde yapılan projelere rehberlik etmekte ve talep eden tüm yönetici ve öğretmenlere gerekli desteği sunmaktadır. Başarılı çalışmalara tanıklık etmekteyiz” diye konuştu.

Amaçlarının ErasmusDays ile Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus+'tan yararlanmaya teşvik etmek olduğun da vurgulayan Tatlı, “ Bugün yapılan faaliyetlerde öğretmenlerimiz “Sosyal içerme ve sosyal kapsayıcılık, dijitalleşme, iklim değişikliği ile mücadele etme, yabancı dil gelişimi ve Avrupa vatandaşlığı” vb temalarda beyin fırtınası yapacaklar. Bu konular sadece ilimizi değil tüm dünyayı ilgilendiren konu başlıklarıdır. Bu kapsamda yapılacak tüm çalışmalar bizden başlamak üzere tüm insanlığın hayatını kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

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