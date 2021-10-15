AK Parti Malatya’da “Teşkilât İçi Eğitim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Malatya’da “Teşkilât İçi Eğitim”

İHA

AK Parti Malatya’da “Teşkilât İçi Eğitim”

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda “Teşkilât İçi Eğitim” programı düzenlenecek.
AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “1617 Ekim Cumartesi ve Pazar Günleri 10.00 ve 16.00 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Yeni Nikah Sarayında gerçekleştirilecek olan “Teşkilât İçi Eğitim” programına, İl ve ilçe ana kademe, gençlik ve kadın kolları teşkilat üyelerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.
AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda düzenlenecek olan “Teşkilât İçi Eğitim” programına, parti genel merkezinden de katılımın beklendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da Erasmusdays festivali
YEREL HABERLER Malatya’da Erasmusdays festivali
Malatya'da TSO'dan yöresel ürünler için e-ticaret çağrısı Karaduman: “Yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak e-ticarete yoğunlaşmalıyız”
YEREL HABERLER Malatya'da TSO'dan yöresel ürünler için e-ticaret ...
Malatya’da takla atan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Yeşilyurt'ta arpa ve buğday dağıtım programı düzenledi Çınar: “Kadın çiftçilerimize 20 bin kilogram arpa ve buğday tohumu hediye ettik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta arpa ve buğday dağıtım programı ...
Jandarma KADES uygulamasını arttırdı
YEREL HABERLER Jandarma KADES uygulamasını arttırdı
Başkan Güder: “Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar ...
TÖTM'de Dermatokozmetoloji Ünitesi törenle açıldı
YEREL HABERLER TÖTM'de Dermatokozmetoloji Ünitesi törenle açıldı
Okul servis sürücülerine önce eğitim sonra denetim
YEREL HABERLER Okul servis sürücülerine önce eğitim sonra denetim
FKA’dan dış ticarette uzmanlaşma eğitimi
YEREL HABERLER FKA’dan dış ticarette uzmanlaşma eğitimi
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'a konuk oluyor
İşitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat
YEREL HABERLER İşitme kaybı yaşayan çocuğa başarılı ameliyat
Kuru kayısı da nem oranı değişti
YEREL HABERLER Kuru kayısı da nem oranı değişti
Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı farkındalık kitabı ‘Aşı karasızlığına hayır’ kitabında aşı olmayanların gerçek öyküleri yer alıyor
YEREL HABERLER Bilim insanlarından aşı kararsızlığına karşı ...
5. Uluslararası Organik Kimya Kongresi başladı
YEREL HABERLER 5. Uluslararası Organik Kimya Kongresi başladı
Öğrencilere siber güvenlik eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere siber güvenlik eğitimi
Arslantepe höyüğü alanına yapılacak çalışmalar belirleniyor Arslantepe’nin arkeoloji dünyasında hak ettiği yere gelmesi için girişimler devam ediyor
YEREL HABERLER Arslantepe höyüğü alanına yapılacak çalışmalar ...
Bakanlık yetkilileri Malatya’da incelemelerde bulundular
YEREL HABERLER Bakanlık yetkilileri Malatya’da incelemelerde ...
Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut Kur’an Kursu’nun açılışı törenle yapıldı
YEREL HABERLER Hacı Hüseyin Akbulut Cami ve Belgizar Akbulut Kur’an ...
Başkan Çınar, temizlik işler müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi Çınar: “Fedakârlığınız, emeğiniz ve gayretiniz her türlü takdirin üzerindedir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, temizlik işler müdürlüğü ekipleriyle ...
Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Malatya Muhtarlar Derneği kuruldu
Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı
YEREL HABERLER Malatya'nın yöresel ürünlerinde e-ticaret atağı
Memur adaylarına hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Memur adaylarına hizmet içi eğitim
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor
YEREL HABERLER Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler ...
Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar Kuaför Erkan Yıldırım: ''Saç dipleriniz kızıla dönüyorsa bunları yapın''
YEREL HABERLER Erkan Yıldırım'dan sarışınlara özel tüyolar Kuaför ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.