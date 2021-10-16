İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi

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Malatya’da infaz koruma memurlarına, polis tarafından uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler aktarıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kurumsal eşgüdüm faaliyetleri kapsamında, Akçadağ Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz koruma memurlarına yönelik Narkorehber projesi bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bilgilendirme faaliyeti kapsamında madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgi verildi.

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