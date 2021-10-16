Malatya'da bir pastanede patlama: 1 yaralı

Malatya'da bir pastanede meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi yaralanırken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında bulunan bir pastanede henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada işyeri çalışanlarından M.K. yaralanırken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin büyük korku yaşadığı patlamada ekipler iş yerinde inceleme yaparken, cadde araç trafiğine kapatıldı. Patlamada yaralanan M.K.'nın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı olayda, ekipler işyerinde inceleme yaptı.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı mı yoksa bir başka nedenden dolayı mı meydana geldiği araştırılıyor.

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