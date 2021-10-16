Battalgazi’de ödüllü masal anlatma yarışması

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler için “Masalım Var Dinlersen” adlı ödüllü masal anlatma yarışması düzenlenecek. 18 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında başvurular yapılacağı yarışmada dereceye girenlere Bisiklet, Mini Fotoğraf Makinesi ve Akıllı saat verilecek.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Masalım Var Dinlersen” adlı ödüllü masal anlatma yarışmasında başvurular 18 Ekim’de başlıyor. İlkokullarda öğrenime devam eden öğrencilerin, yapıcı, meydana getirici, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmelerini, bunları bir alışkanlık hâline getirmelerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek için düzenlenecek olan ödüllü masal anlatma yarışmasında dereceye girenlere bisiklet, mini fotoğraf makinesi ve akıllı saat verilecek. 3 Ekim Çarşamba günü başvuruların sona ereceği bu özel yarışmaya başvurmak isteyen öğrenciler, en fazla 5’er dakikalık çektikleri videoları, Battalgazi Belediyesi’ne ait 0552 956 95 33 numaralı WhatsApp hattına göndererek, yarışmaya katılım sağlayabilecek. Öğrencilerin çektikleri videolar, akıcılık, hitabet, sahne kullanımı, jestmimik, ses tonu, süreyi kullanma, kostüm ve genel masal anlatım kurallarına göre değerlendirilecek. Jüri üyeliğini Hamid Süha Hotar, Turgay Doğan, Duygu Kutlu, Büşra Çağlakpınar ve Halil İbrahim Çağıl’ın yapacağı ödüllü masal anlatma yarışmasına katılan her ilkokul öğrencisine Battalgazi Belediyesi tarafından masal kitabı hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 814 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftasında yapılacak.



“Tüm öğrencilerimiz yarışmamıza davetlidir”

Tüm öğrencileri düzenlenecek olan ’’Masalım Var Dinlersen’’ yarışmasına davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Masallar öğrencilerimizin kelime dağarcığını zenginleştirip, kavramları öğrenmelerini hızlandırır. Bununla birlikte masallar, öğrencide merak duygusunu geliştirerek, nedensonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Hayatta karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere çözüm bulmasına yardım eder. Masallarda işlenen konular, öğrencileri sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; öğrencinin görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. Masalların kıymetli yavrularımızın üzerinde etkisi çok büyüktür. O bakımdan Battalgazi Belediyemiz tarafından düzenleyecek olan bu özel yarışmaya tüm ilkokul öğrencilerimizi davet ediyorum” dedi.

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