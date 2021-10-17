Tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Malatya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yan yatan aracın sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Pütürge yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen H.B. yönetimindeki 65 DC 655 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada yara almayan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla yan yatan araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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