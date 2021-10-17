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Malatya'da yapılan 345 deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirildi

İHA

Malatya'da yapılan 345 deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirildi

TOKİ tarafından 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya'da yapılan deprem konutlarından 345 konutun kura çekimi töreni düzenlendi.
Millet Bahçesinde yapılan kura çekiminin ardından Orduzu Gelinciktepe’de inşa edilen 1. Etaptan kalan 179 adet 2+1 konut için Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Arguvan, Akçadağ, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerindeki hak sahiplerine daireleri teslim edildi. Ayrıca Gelinciktepe 3. etaptan ise 8 adet 3+1 daire bölgede talep eden hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi.
Konutların teslimi için yapılan kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “24 Ocak 2020’de merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve bölgesi etkilendiği gibi Malatya’da da etkilenen ilçelerimiz oldu. Yaşanan depremin ardından dört saat içerisinde İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız depremin yaşandığı yere geldiler ve ardından Doğanyol’a geldiler. 24 saat dolmadan Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız depremden etkilenen vatandaşlarımızın açıkta kalmaması ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için bizlere vermiş olduğu talimatlar neticesinde bir taraftan sıcak yemekler, çadırlar, konteyner kentlerle ve vatandaşlarımız başka yerlere taşınmasıyla birlikte enkaz kaldırma süreçleri hızlı bir şekilde bitirildi" ifadelerine yer verdi.
TOKİ tarafından yapılan konutların vatandaşların kullanımına uygun ve fiziki yaşantıların olmasına da dikkat edildiğini belirten Gürkan, "TOKİ tarafından kentsel dönüşümle birlikte yapılan konutlar ve deprem konutları şehrimizde yapılıyor. Bahçeli ve kat usulüyle yapılan konutlarımız var. Kat usulüyle yapılan konutların kuralarını çekiyoruz. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kura çekimi törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'da burada yaptığı konuşmada, "Bizim devlet anlayışımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Devlet insanı emanet olarak görür. Topraklarımızda bu inanç ve bu gelenek hamdolsun Selçuklu Devlet aklında da, Osmanlı Devlet aklında da, Cumhuriyet Devlet aklında da varlığını sürdürmüştür. Bunu anlamak için bu toprakların irfanını anlamak lazım. Özellikle Anadolu, insanlığın son adası durumunda. İnsanların kalbinde iyilik duygusunu muhafaza ettiği, dayanışmayı, komşuyu, akrabayı, garibi, gurebayı ve açıkta kalanı gözettiği son topraklarıdır burası. Hamdolsun öyle bir coğrafyadayız ki üretimiyle kendi kendisine yeten, tedarik konusunda sorun yaşamayan ve sosyal devlet anlayışıyla devletin milletinin hizmetinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Devlet vatandaşının evini veriyor. Arabası, traktörü yanıyor iki gün içerisinde vatandaşın traktörü veriliyor. Deprem oluyor 6 ay içerisinde depremzedelere konutları teslim ediliyor. Bunun güzelliği devleti millet yönetiyor. Demokrasi dediğimiz şey devletin halkın temsilcileri eliyle yönetilmesidir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir vatandaşının ayağına taş değdiğinde hemen valisini, bakanını görevlendirip devleti milletine hizmetkar eden bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyor. Kura çekimi sonrasında hak sahiplerine de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın ilk kurayı çekmesiyle başladı. Daha sonrasında Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve protokol üyelerinin çektiği kura sonrasında ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.
TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine verilmek için kura çekimi ile belirlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’da katıldı.

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