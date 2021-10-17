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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Taşgın, Pütürge’de deprem sonrası çalışmaları değerlendirdi

İHA

Kaymakam Taşgın, Pütürge’de deprem sonrası çalışmaları değerlendirdi

Sivrice depreminin ciddi şekilde etkilediği ilçelerden biri olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir yandan yeni deprem konutları inşa edilirken, bir yandan da hasarlı evlerin yıkımları sürüyor. Depremzedelere olan yardımların sürdüğünü belirten İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, hasarlı evlerin de boşaltılarak yıkımlarını sürdürdüklerini söyledi.
Yaklaşık bir yıl önce ilçedeki görevine başlayan Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, hem deprem sonrası yapılan çalışmalar hem de korona virüs süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların can güvenliğinin kendileri için her şeyin başında geldiğini ifade eden Taşgın, “Burada vatandaşlarımızın desteği bizim için en önemlisi. Maksadımızın vatandaşın hayat kalitesini arttırmak, devletimizin kurallarını uygulayarak uygun bir şekilde profesyonel ve ileri bir yönetim anlayışına sahip olmak” dedi.
2020 yılının başlarında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin Pütürge’de de ciddi mağduriyetlere yol açtığını anımsatan Taşgın, hasarlı evlerin çok olması nedeniyle yıkımların halen devam ettiğini söyledi. Kaymakamlık olarak ağır hasarlı olan evlerde oturan vatandaşların tahliyelerini sürdürdüklerini belirten Taşgın, “Bu konuda vatandaşlarımızdan talebimiz boşaltılamayan evlerin ivedilikle boşaltılması. Vatandaşlarımıza konteynır veya çadır gibi geçici barınma imkanları sağlamaktayız. Aynı zamanda Pütürge Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla vatandaşlarımıza maddi yardımlarda bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Ağır hasarlı evlerde kalınmasının riskli olduğunu dile getiren Kaymakam Taşgın, “Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimizden bazı şeyleri yapmak durumunda kalıyoruz. Bu konularda Valimiz, belediye başkanımız, vekillerimiz desteklerini esirgememekte. Vatandaşlarımızın desteği bizim için en önemlisi. Maksadımızın vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırmak, devletimizin kurallarını en uygun bir şekilde uygulayarak profesyonel ve ileri bir yönetim anlayışına sahip olmak ” şeklinde konuştu.
Deprem sonrası tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsün de Türkiye’de hayatı olumsuz etkilediğini belirten Taşgın, “Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerimize sıkı bir şekilde devam etmekteyiz. Bir süre bir artış oldu bizde de, bütün ilçelerimizde olduğu gibi. Ama belli tedbirleri uygulayarak şuan vaka sayılarında bir düşüş yaşadık” ifadelerine yer verdi. İlçedeki aşılama faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Taşgın, “En az bir doz aşılama oranı yüzde 76, çift doz aşılama da ise yüzde 64’e ulaştık. Bu oranların daha da üste çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı..
Bütün dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kaymakam Taşgın, “İnsanların işlerine devam etmesi, eğitim hayatının sağlıklı bir şekilde devam etmesi bizim önceliğimiz. Özellikle küçük esnafı geliştirmek kaymakamlığımızın da temel amaçlarındandır. Bunun olabilmesi için korona virüs salgınını yenmemiz lazım. Virüsü yenmek toplumsal bir mücadeleyi gerektiriyor. Elimizde yeterli miktarda aşılarımız bulunmakta. Pütürge Toplum Sağlığı Merkezimiz, Devlet Hastanemiz canla başla çalıştılar. Aşılama oranını artması çok önemli bir şey. Her vatandaşımızı aşı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
İlçede hayat kalitesini arttırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Kaymakam Taşgın, “Özellikle ev hanımlarının faydalanabileceği halıcılık kursunu faaliyete geçirdik. Kursa gelen kadın sayısını arttırmak ve iş bulamayanlara iş imkanı sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Belediye Başkanımız Mikail Sülük’ün büyük desteği oldu. Hem en kaliteli malzemeleri temin etme konusunda bize büyük yardımları dokundu. Amacımız halkın hayat kalitelerini arttırmaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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