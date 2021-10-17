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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı

İHA

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı

15 Temmuz Milli İrade Ocakları’nın hazırladığı program çerçevesinde Malatya’ya gelen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, şehitler için düzenlenen mevlit törenine katıldı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden vatan müdafaası uğruna şehadet şerbeti içen şehitlerin aileleri Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerindeki program çerçevesinde Malatya'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular.
Mevlit programına, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit Ahmet ve Mehmet Oruç'un anne ve babası Senem ve Ali Oruç, şehit Cennet Yiğit'in anne ve babası Huriye ve Yahya Yiğit, şehit Halit Yaşar Mine'nin anne ve babası Ayşe ve Mustafa Mine, şehit Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir, şehit Yunus Uğur'un anne ve babası Asiye ve Ramazan Uğur, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve dernek yetkilileri, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk milletinin vatanını her zaman koruyacağını belirten şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, “15 Temmuz Milli İrade Ocakları memleketime geldiler, ziyaret ettiler kendilerine teşekkür ediyorum. Türk milletine mesajım; vatanına, bayrağına, milletine, devletine sahip çıksın istiyorum. Türk milleti cesur millettir. Aslanlar gibi sokaklara ve meydanlara çıkar bayrağına vatanına ve milletine sahip olur” dedi.

"Malatya'mızda çok önemli misafirlerimizi ağırlıyoruz"
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan da vatanı için canını feda eden şehitlerin yakınlarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “15 Temmuz’da gözünü kırpmadan, vatan için devlet için, canını feda eden kardeşlerimizin anne ve babalarını Malatya’da misafir ediyoruz. Devletimizin her türlü imkanı bu ailelerimiz için seferber edilmiştir. 15 Temmuz yakın zaman tarihimizin gerçekten kahredici bir hadisesidir. Bu ülke kendi bağrında yetiştirdiği evlatlarının bizim kendi paramızla aldığımız silahlarla. Dışarıdaki işbirlikçiler ve içerideki FETÖ ihanet şebekesi ile beraber, ülkemizin geleceğine kastettiler. Ama o gün öyle bir destan yazıldı ki ölümü öldüren bir millet doğmuştu aslında 251 tane canımız kardeşimiz şehit verdik. 780 bin kilometrelik alanı vatanı hiçbir zaman dış güce ve içerideki işbirlikçilerine verilmeyeceğini bir daha göstermiş olduk şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Şehitlerin vatan için canlarını feda ettiklerini ve asla unutulmayacaklarını ifade eden Milli İrade Ocaklar Genel Başkanı Bilal Uludağ ise, “Bizleri kırmayarak gelen şehit ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizlerin üzerine düşen tek bir görev var aslında o da şehitlerimiz unutmamak ve her zaman hatırlamak, şehitlerimiz vatan için canlarını feda ettiler. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak hem şehit ailelerimizi davet ederek Malatya’da zaman geçirmelerini istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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