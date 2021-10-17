Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı

İHA

Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından İskender Mahallesinde yapımı tamamlanan “Şehit Fethi Öncü” parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmayacak” dedi.
Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2021 programında yer alan ve çocukların aileleriyle sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için İskender Mahallesi Melekbaba Caddesi Valide Sultan Sokaktaki 5 bin metrekarelik alan üzerine yapılan “Şehit Fethi Öncü” parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. İskender Mahallesinde yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, işletme binası, yürüyüş yolları, fitness grupları ve yeşil alan bulunuyor. 700 bin lirayı aşan toplam maliyeti ile yeni oluşturulan Şehit Fethi Öncü parkının açılış törenine; AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaplan: “Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere parkımızın yapımında emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Mahallemize güzel bir eser kazandırıldı. Bu eseri mahallemiz talep etti. Mahallemizin böyle güzel bir parka ihtiyacı vardı. Başkanımızda vatandaşlarımızın talebini geri çevirmedi. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
“Yeşil alanlar medeniyetin ölçüsüdür”
Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Parklar ve yeşil alanlar medeniyetin ölçüsüdür. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ne kadar fazla ise insanların refah düzeyi de o kadar yüksektir. Özellikle çevreyolu altı olarak tabir edilen bölgelerin alınan hizmetlerle refah derecesinin giderek yükseldiğini ve daha modern bir yaşantıya geçtiğine hepimiz yakından şahitlik ediyoruz. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kahveci: “Çevreyolu altı ve üstü tabiri ortadan kalkıyor”
Battalgazi’nin 2.5 yıllık zaman zarfında güzel hizmetler aldığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi’miz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Sosyal hizmet belediyeciliği ile başkanımızın yapmış olduğu hizmet destanından bir tanesinin daha açılışı bugün İskender mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Bu güzel parkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu parkları yaparak sosyal belediyecilik anlayışından dolayı da değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle bir konuya da değinmek istiyorum. Çevreyolu altı ve üstü tabiri giderek ortadan kaldırılıyor. Battalgazi ilçemize 2.5 yıllık zaman zarfında güzel hizmetler ve yatırımlar kazandırıldı, kazandırılmaya da devam ediyor. AK Parti olarak her daim başkanımızın yanındayız. Parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Güder: “Vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz”
Battalgazi’de hizmet kitabını yeniden yazdıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda millete hizmet etme noktasında gece gündüz demeden, ekonomik sıkıntı demeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar Çevreyolu altı diye tabir edilen bölgelere Battalgazi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler ile hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bizler ilçemizde hizmet seferberliğini başlattık. Bugün ise İskender Mahallemizde yapımı tamamlanan parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu alan toprak yığının olduğu bir alandı ve bizlerde buraya gençlerimizin faydalanabileceği bir sportif alanı yapmak istedik. Muhtarımızla yaptığımız istişareler ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine park yapımına karar verdik. Şunu da özellikle belirtmek isterim; ilçemizde çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmayacak. AK Parti ve yereldeki temsilcileri olarak bizler eser üretiyoruz, hizmet destanları yazıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ile milletimize bu hizmetleri yapıyoruz. Bizler gecesi gündüzü olmayan 24 saat hakkın ve halkın rızasını kazanmak için mücadele eden bir liderin ekibi olarak, sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Parkımızın İskender Mahallemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.
Duran: “İlçemiz hizmetlerin en güzeline layık”
Gerçekleştirilen hizmetlerin daim olmasını temenni eden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Parkımızı mahallemize kazandırarak çocuklarımı ve vatandaşlarımızı sevindiren, onların mutluluklarına mutluluk katan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Bugün tüm çocuklarımızın cıvıl cıvıl parklarında oynadıklarını görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Battalgazi hizmetlerin en güzeline layık bir ilçe. Bu ve bunun gibi hizmetlerin daim olmasını temenni ediyorum” sözcüklerini kullandı.
Kahtalı: “Yapılan hizmetler göğsümüzü kabartıyor”
Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Böyle güzel bir parkın açılış programında bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta hizmetler götüren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Şahsım adına başkanımızı Battalgazi’miz için bir şans olarak görüyorum. Bizde her zaman kendisinin yanında olacağız. Tek derdi ilçesine hizmet ve yatırım götürmek olan başkanımız, hatırlarsanız 2019 seçimlerinde en yüksek oyu alarak göreve gelmişti. Geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içinde ise başkanımızın güzel hizmetlere imza attığını görüyoruz. Buda bizim göğsümüzü kabartıyor. Milletvekilleri olarak bizlerde başkanımızın getirdiği tüm projelere destek vererek, sizlerin hizmetine biran önce sunmaya çalışıyoruz. Parkımızın mahallemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
Tiyatro sanatçıları Malatya’ya hayran kaldı Saçıntı, “Malatya’nın insanı çok sıcak ve konuk sever”
YEREL HABERLER Tiyatro sanatçıları Malatya’ya hayran kaldı Saçıntı, ...
Kaymakam Taşgın, Pütürge’de deprem sonrası çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Taşgın, Pütürge’de deprem sonrası ...
Malatya'da yapılan 345 deprem konutunun kura çekimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yapılan 345 deprem konutunun kura çekimi ...
Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için grip aşısını öneriyor Erkurt: “Tüm hastaları korona virüs olarak değerlendirmek doğru değil”
YEREL HABERLER Uzmanlar bağışıklığı düşük ve kronik hastalar için ...
Fendoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı
Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar, Yeşilyurt çocuk şenliğinde keyifli anlar ...
Tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Öğrencilere yemek bursu
YEREL HABERLER Öğrencilere yemek bursu
Şehit ailelerinden Malatya'ya ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailelerinden Malatya'ya ziyaret
Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kazgan'a hizmet teşekkürü
Öğrencilerin seramik çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Öğrencilerin seramik çalışmaları sergilendi
Malatya'da geleceğin araştırmacıları yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Malatya'da geleceğin araştırmacıları yetiştiriliyor
80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste üretim yapıyor Genç kadın kadın girişimcinin hayali ise istiridye mantar üretiminde entegre tesis kurmak İstiridye üretimine giren kadın girişimciye Emine Erdoğan’dan tam destek
YEREL HABERLER 80 TL sermeye ile başladı şimdi 500 metrekare tesiste ...
Malatya'da kurabiye fırınında patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kurabiye fırınında patlama: 1 yaralı
Battalgazi’de ödüllü masal anlatma yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi’de ödüllü masal anlatma yarışması
Malatya'da bir pastanede patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bir pastanede patlama: 1 yaralı
İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi
YEREL HABERLER İnfaz koruma memurlarına uyuşturucu eğitimi
İnönü’de öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu
YEREL HABERLER İnönü’de öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu
AK Parti Malatya’da “Teşkilât İçi Eğitim”
YEREL HABERLER AK Parti Malatya’da “Teşkilât İçi Eğitim”
Başkan Gürkan’dan Baro Başkanı Demez’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Baro Başkanı Demez’e hayırlı olsun ...
Malatya’da Erasmusdays festivali
YEREL HABERLER Malatya’da Erasmusdays festivali
Malatya'da TSO'dan yöresel ürünler için e-ticaret çağrısı Karaduman: “Yeni ekonomik ve ticari düzende var olmak istiyorsak e-ticarete yoğunlaşmalıyız”
YEREL HABERLER Malatya'da TSO'dan yöresel ürünler için e-ticaret ...
Malatya’da takla atan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da takla atan aracın sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.