Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından İskender Mahallesinde yapımı tamamlanan “Şehit Fethi Öncü” parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmayacak” dedi.

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2021 programında yer alan ve çocukların aileleriyle sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için İskender Mahallesi Melekbaba Caddesi Valide Sultan Sokaktaki 5 bin metrekarelik alan üzerine yapılan “Şehit Fethi Öncü” parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. İskender Mahallesinde yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, işletme binası, yürüyüş yolları, fitness grupları ve yeşil alan bulunuyor. 700 bin lirayı aşan toplam maliyeti ile yeni oluşturulan Şehit Fethi Öncü parkının açılış törenine; AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaplan: “Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İskender Mahallesi Muhtarı İsmet Kaplan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere parkımızın yapımında emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum. Mahallemize güzel bir eser kazandırıldı. Bu eseri mahallemiz talep etti. Mahallemizin böyle güzel bir parka ihtiyacı vardı. Başkanımızda vatandaşlarımızın talebini geri çevirmedi. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Yeşil alanlar medeniyetin ölçüsüdür”

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, “Parklar ve yeşil alanlar medeniyetin ölçüsüdür. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ne kadar fazla ise insanların refah düzeyi de o kadar yüksektir. Özellikle çevreyolu altı olarak tabir edilen bölgelerin alınan hizmetlerle refah derecesinin giderek yükseldiğini ve daha modern bir yaşantıya geçtiğine hepimiz yakından şahitlik ediyoruz. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahveci: “Çevreyolu altı ve üstü tabiri ortadan kalkıyor”

Battalgazi’nin 2.5 yıllık zaman zarfında güzel hizmetler aldığının altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi’miz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Sosyal hizmet belediyeciliği ile başkanımızın yapmış olduğu hizmet destanından bir tanesinin daha açılışı bugün İskender mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Bu güzel parkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu parkları yaparak sosyal belediyecilik anlayışından dolayı da değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle bir konuya da değinmek istiyorum. Çevreyolu altı ve üstü tabiri giderek ortadan kaldırılıyor. Battalgazi ilçemize 2.5 yıllık zaman zarfında güzel hizmetler ve yatırımlar kazandırıldı, kazandırılmaya da devam ediyor. AK Parti olarak her daim başkanımızın yanındayız. Parkımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Güder: “Vatandaşlarımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz”

Battalgazi’de hizmet kitabını yeniden yazdıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda millete hizmet etme noktasında gece gündüz demeden, ekonomik sıkıntı demeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugüne kadar Çevreyolu altı diye tabir edilen bölgelere Battalgazi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler ile hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bizler ilçemizde hizmet seferberliğini başlattık. Bugün ise İskender Mahallemizde yapımı tamamlanan parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu alan toprak yığının olduğu bir alandı ve bizlerde buraya gençlerimizin faydalanabileceği bir sportif alanı yapmak istedik. Muhtarımızla yaptığımız istişareler ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine park yapımına karar verdik. Şunu da özellikle belirtmek isterim; ilçemizde çocuk oyun parkı olmayan mahallemiz kalmayacak. AK Parti ve yereldeki temsilcileri olarak bizler eser üretiyoruz, hizmet destanları yazıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ile milletimize bu hizmetleri yapıyoruz. Bizler gecesi gündüzü olmayan 24 saat hakkın ve halkın rızasını kazanmak için mücadele eden bir liderin ekibi olarak, sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Parkımızın İskender Mahallemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

Duran: “İlçemiz hizmetlerin en güzeline layık”

Gerçekleştirilen hizmetlerin daim olmasını temenni eden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Parkımızı mahallemize kazandırarak çocuklarımı ve vatandaşlarımızı sevindiren, onların mutluluklarına mutluluk katan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Bugün tüm çocuklarımızın cıvıl cıvıl parklarında oynadıklarını görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Battalgazi hizmetlerin en güzeline layık bir ilçe. Bu ve bunun gibi hizmetlerin daim olmasını temenni ediyorum” sözcüklerini kullandı.

Kahtalı: “Yapılan hizmetler göğsümüzü kabartıyor”

Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atıldığını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Böyle güzel bir parkın açılış programında bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bölgeyi çok iyi bilen ve nokta hizmetler götüren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Şahsım adına başkanımızı Battalgazi’miz için bir şans olarak görüyorum. Bizde her zaman kendisinin yanında olacağız. Tek derdi ilçesine hizmet ve yatırım götürmek olan başkanımız, hatırlarsanız 2019 seçimlerinde en yüksek oyu alarak göreve gelmişti. Geride kalan 2.5 yıllık zaman zarfı içinde ise başkanımızın güzel hizmetlere imza attığını görüyoruz. Buda bizim göğsümüzü kabartıyor. Milletvekilleri olarak bizlerde başkanımızın getirdiği tüm projelere destek vererek, sizlerin hizmetine biran önce sunmaya çalışıyoruz. Parkımızın mahallemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

