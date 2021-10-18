Yurtta kalan öğrencilere gezi motivasyonu

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yurtta kalan kız öğrencileri hafta sonunda Levent Vadisi'ni gezdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan ve il dışından gelen üniversitesi öğrencilerinin Malatya’yı tanıması için hafta sonunda gezi düzenlendi. Şehre uyum kapsamında yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik olarak gerçekleşen gezide öğrenciler Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi’ni gezd.

Yurtta kalan kız öğrencileri her hafta sonu düzenlecek gezi ile kentin tüm tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulacağı belirtildi.

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