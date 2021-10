Acildeki yoğunluk triaj sistemiyle önleniyor Covid polikliniği hastane içinden açık alana taşındı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayata geçirilen Triaj sistemiyle, biriken hastalar, önem sırasına göre ilgili birimlere sevk ediliyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Servis ve Covid19 polikliniği ile ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, acile başvuru yapan hastaların hastalık belirtilerine göre öncelik sıralaması verilmesi için Triaj sistemini hayata geçirdiklerini belirterek, “Acile başvuran hastaların belirtilerini, semptomlarını öncelik sıralamasına göre ayrılıp ilgili alanlara yönlendiriyoruz. Her birimimizin daha acil olma ihtimali yüksek olan hastası olabilir. Buna yaklaşımımızın daha ciddi, daha hızlı, daha akut şekilde belirlenebilmesi için Triaj şeklini hayata geçirdik” dedi.

Acil serviste kırmızı, sarı ve yeşil alanların olduğunu dile getiren Deniz, “Bu üç alanı ayrı ayrı organize edebilmemiz için öncelikle Triajı tam ve yerinde oluşturmamız gerekiyor. Buna en iyi örneği verecek olursak, bir travmaya bağlı yeni oluşmuş bel ve boyun ağrısıyla, çok uzun süredir var olan bel boyun ağrısı arasında bizim bir ayrım yapmamız gerekli. Her ikisine de aynı aciliyetle yaklaşırsak belki travmayı yeni geçirmiş olan hasta üzerinde yapmamız gereken işlemleri ve gereken tetkikleri geciktirebiliriz. Bu ciddiyetle hastalarımıza yaklaşmamız açısından Triaj birimi bizim için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Hastane acil servisine gelen vatandaşların da bu duruma alışmaları gerektiğini ifade eden Deniz, “Çünkü her birimimizin daha acil olma ihtimali yüksek olan hastası olabilir. Buna yaklaşımımızın daha ciddi daha hızlı, daha akut şekilde belirlenebilmesi için Triaj şeklini hayata geçirdik. Devam ediyor. Bu hususta da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Covid polikliniği ve test alma alanlarının da kapalı alandan hastane önündeki açık alana taşındığını aktaran Başhekim Deniz, “Pandemi polikliniği alanımız kapalı alandaydı. Orada bilindiği üzere daha çok Covid ile ilgili şikayeti olan vatandaşlarımız geliyor ve gerekli görülenden test alınıyordu. Burada daha çok virüs belirtileri olan hastalarımız geldiği için diğer hastalarımızla temas etmesi ve virüsü kapma potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla kapalı alanda birbirine bulaşı engelleyebilmek için bunu açık alana taşıma kararı verdik” ifadelerine yer verdi.

Yeni Covid Polikliniği ve test alanında gelen hastaların hızlı bir şekilde test numunelerini vereceği bir yapı oluşturulduğunu kaydeden Deniz, “Kapalı alandaki bulaş riskini neredeyse sıfıra kadar indirebiliyoruz diye düşünüyorum. O sebepten pandemi polikliniğini açık alana taşıdık” dedi.

Vatandaşlara pandemi ile ilgili kurallara devam etmeleri uyarısında da bulunan Deniz, “Kesinlikle önlemleri bırakmadan, maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Aşılarımızın da tamamlanması önemli, aşı yaptırmayan vatandaşlarımızın da aşılarını yaptırarak, sağlık çalışanlarına destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

