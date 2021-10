Malatya'nın Arguvan ilçesinin kendine has tadı ve görüntüsüyle ünlü Narmikan Kavununda hasat başladı.

Başlayan hasat ile birlikte tezgahlarda yerini almaya başlayan Narmikan Kavununun Kasım ayı sonuna kadar hasadı devam edecek. Damaklarda tat bırakan lezzeti Malatya ve çevre illerde olduğu gibi Türkiye'nin hemen her yerinden ilgi gören Narmikan kavunu Ankara’dan Trabzon'a, İstanbul'dan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Yöreye has Narmikan kavununun çok sulu olmamasına karşın yüksek oranda şeker barındırdığı için lezzetli olduğunu aktaran çiftçi Murat Yıldırım , “Narmikan Kavunu satışlarımız sürüyor. Türkiye geneli satışlarımız var. Tüccar gelip tarlada fiyat verip alıyor. Yıllık tonajı tarlanın verimliliği belirliyor. Ektiğin cinse göre tonaj değişiyor” dedi.

Yıldırım, “Narmikan kavunu Türkiye’nin birçok ilinde, başta İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat, Sivas ve İzmir pazarlarında yer almaktadır. Arguvan’ın Narmikan kavunu bir markadır ve özel müşterileri bulunmaktadır” diye konuştu.

Yıldırım bu kavunun diğer kavunlara oranla saklanma süresinin daha uzun olduğunun da altının çizdi.

