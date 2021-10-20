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Başkan Çınar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi Çınar: “Sokak ve meydanlarımızın prestijini artırıyoruz”

İHA

Başkan Çınar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi Çınar: “Sokak ve meydanlarımızın prestijini artırıyoruz”

Yakınca Mahallesi Kileyik Meydanı’nda başlayan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ''Sokaklarımızın, caddelerimizin ve meydanlarımızın prestijini artırıp, İlçemizin geleceğine güzel ve nitelikli mekânlar emanet ediyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yakınca Mahallesi’ne giderek, ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında Kileyik Meydanı’ndaki binalarda gerçekleşen tadilat ve boyama çalışmalarını inceledi. İnceleme gezisine katılan Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ile Öz Yakıncalılar Dernek Başkanı Mehmet Gezer, Yakınca bölgesinde gerçekleşen sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, yol yenileme, sokak, cadde ve meydan düzenlemelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, geliştirdikleri farklı projelerle Yeşilyurt’un tüm bölgelerinin gelişmesine ve kalkınmasına destekler sunduklarını söyledi.
‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi ile ilçedeki meydan, bina, sokak ve caddelerin prestij seviyesini artırdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her noktasını güzelleştirmeye aralıksız devam ediyoruz. Gündüzbey, Mollakasım, Çarmuzu, Kiltepe ve Kaynarca gibi mahallelerimizde başlattığımız sokak sağlıklaştırma projemizi Yakınca mahallemizin Kileyik meydanında da hayata geçiriyoruz. Bu tür çalışmalarla mahallelerimizin sosyal yaşam seviyesini artırıp, vatandaşlarımızın temiz, düzenli ve güzel alanlarda yaşamasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen Yakınca Mahalle Muhtarımız ile Öz Yakıncalılar Dernek Başkanımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt’un tarihi bölgelerini restorasyon ve dönüşüm projeleriyle turizme kazandırmak içinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çınar, “ İlçemizin her noktasında bir tarih, bir kültür ve bir medeniyet vardır, bizlerde bu zenginlikleri bu tür yeni projelerle ön plana çıkartıyoruz. Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip Yakınca bölgemizin geçmişten gelen kadim zenginliklerinin yaşatılıp, bugünden geleceğe taşınması içinde bizlerde buradaki hem tarihi tescilli evlerimizin ve konaklarımızın hem de meydanımızın korunması için çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin tarihi zenginliklerinin yaşatılması için restorasyon projelerine büyük önem veriyoruz. Çırmıhtı bölgemizde oluşturduğumuz Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız büyük ilgi görüyor, buradaki konakları ve müzeleri gezenler güzel düşüncelerini bizimle paylaşıyorlar. Burada yakaladığımız başarımızı yeni projelerle geliştirmek içinde ilçemizin farklı bölgelerindeki bu tor konakları ve evleri de restore edip turizme kazandırmak içinde ciddi bir atılım içerisindeyiz. Gündüzbey ve Konak gibi bölgelerimizde bu tür çalışmalar yapıyoruz. Yakınca bölgemizde de tarih kokan evlerimiz ve konaklarımızın yanı sıra meydanımızın güzel ve nitelikli bir görüntüye kavuşması içinde ekiplerimiz burada büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Yatırımlarımızla tarihi değerlerimize sahip çıkıyoruz, muhafaza edilmesini sağlıyoruz ve gelecek kuşaklara taşınmasına öncülük yapıyoruz. İlçemizin tarihi değerlerinin korunması için de ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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